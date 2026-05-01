雇主日 不是對立是補缺失

今年五月，台灣將出現一個值得嚴肅看待的現象：勞工與雇主同時走上街頭。這不是單一族群的抗議，而是台灣在經濟快速發展與產業轉型過程中所建立的制度，在現實壓力下已出現結構性問題。

當原本被視為制度承擔者的雇主，都必須站出來爭取「平權」，代表問題已經不再是個別政策爭議，而是整體體系的失衡。在勞動節隔天訂為「雇主日」不是在飆創意，而是反映台灣引進移工卅年來，已迫切需要從「雇主角度」重新檢視移工制度。這場行動的意義，不在於對抗，而在於補上長期遺失的一塊拼圖。

過去台灣討論移工，多半集中在勞工權益，這固然重要，但當制度建立在單一視角之上，忽略實際承擔責任與風險的一方，失衡就成為必然。雇主日提醒一個最基本的問題：沒有雇主，何來移工？沒有產業支撐，何來就業？沒有穩定照護，又何來安老社會？何況在聘僱關係中，看護工的雇主多為一般勞工家庭，而漁船船東本身也是第一線漁民。台灣在少子化、超高齡化與人才外流壓力下，穩定勞動力是維持競爭力的關鍵。因此問題從來不是「要不要移工」，而是「什麼樣的制度，才能讓這套體系正常運作」。一個健康的制度應能留下穩定履約的勞動者，同時淘汰不適任或長期破壞制度運作者，而不是讓風險長期堆積在雇主與整體社會之上。

移工制度更深層的問題，在於缺乏「台灣優先」的基本原則。任何國家的勞動政策，都必須先回應本國社會的承受能力。然而台灣長期以來，制度設計高度回應外部壓力，卻對本國勞工與雇主的處境回應不足。這樣的失衡，已在多個面向顯現。從就業安定基金使用不透明，到移工安置制度的法律模糊，再到逃逸與黑工問題的持續擴大，都顯示制度已出現質變。當成本不斷上升、責任不斷加重，但風險卻沒有相應分攤，制度自然難以長期維持。

在此脈絡下，社會也必須誠實面對一個敏感但無法迴避的問題：勞保與健保等社會保險制度，應更清楚區分公民與非公民的權利與義務。這並非歧視，而是制度設計的基本邏輯。不同身分本應對應不同責任、貢獻與保障，若界線不清，將加劇有限資源分配的爭議，並削弱制度正當性。

回到制度核心，「就業服務法」從一九九二年制定以來，以單一架構涵蓋不同產業與勞動型態，並以同一法源適用性質差異甚大的看護工、產業工、農業工、漁工等工種，卅多年來卻只見片段式修補法條。當前問題已非單一修法可解，而是必須重新檢視整體設計，使制度能同時保障外籍勞工、支持本國勞工，並讓雇主有能力承擔且願意持續參與。雇主日的出現，不是對立的開始，而是警訊的出現。當雇主走上街頭，不是否定移工制度，是提醒制度若持續失衡，最終將無法保障任何一方。台灣需要外籍勞動力，但更需要一套能長期運作、兼顧公平與現實的制度。

若改革仍停留在片段調整與口號回應，制度與現實的落差只會持續擴大。沒有雇主，就沒有制度的基礎；當基礎動搖，改革就不再是選擇，而是必要。