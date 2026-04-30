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新北選戰拉鋸 決勝中間選民

聯合報／ 夏一新／醫師（台北市）

新北市長選情逐步升溫，藍白合作確定由李四川出線，使得選戰進入新的階段。

然若僅從政黨合作或候選人條件觀察，仍不足以理解左右這場選戰的關鍵，亦即新北市選民結構的影響。

台南高雄等政治版圖相對穩定的城市不同，新北市具有高度流動性與多元性。外來人口比率高，中間選民占比明顯，使選舉結果不單純由政黨基本盤決定，而是高度依賴選戰期間塑造的認同，新北遂成為具有高度不確定性的關鍵選區。

在此結構下，政黨動員固然重要，但其效果已經不若過去穩定。無論是國民黨的地方組織或者是民進黨的議題操作，都必須爭取尚未明確表態的選民之認同。

這些中間與游離選民，往往不受既有政治立場綁定，而是根據候選人形象、政策方向、整體氛圍作出判斷。

近期藍白合作的形成，某種程度上確實強化了在野陣營的整體動員能力，也有助於整合支持力量。

但這樣的結構能否轉化為實際選票，仍取決於能否突破既有支持者範圍，進一步說服中間選民；若無法做到這一點，合作本身的效果將受到限制。

對執政黨而言，情勢同樣具有挑戰。在中間選民占比偏高的環境中，過度依賴既有支持結構，亦可能面臨成長空間不足的問題，加大競爭力度並維持穩定支持將成為關鍵。

在新北市的選戰盤勢中，中間選民可能成為決定性的力量；選舉的勝負不僅只有動員與基本盤的較量，而是誰能在有限時間內，取得更多未決定意向者的支持。

台南 國民黨 高雄

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