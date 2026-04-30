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游盈隆的良心能戳破執政謊言嗎？

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）

執政的良莠，在於能否贏得民眾的信任，關鍵是執政者的誠信。

這些年執政者為了掩飾自己的無能，不斷地說謊。雖然僥倖一次次過關，卻在民眾心中留下一道道裂痕；一旦爆發，民怨可能傾巢而出。

民眾總是期待選舉可以改變政治，讓台灣民主步上正軌。但執政者透過各種途徑保護自己政權的延續，即使選舉過程驚險（例如得票未過半的總統）仍能掌握大權；縱使不滿意度高過滿意度，人民似乎也只能無奈接受。

如今中選會主委游盈隆上任，他說李貞秀案絕不是最後一個案例。並稱，現階段用國籍法處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議性。這似是一道戳破執政謊言的曙光。多年來，已難看到有擔當的政府官員，面對問題願意說實話，因此中選會游主委的發言實屬難能可貴。

無怪乎，國民黨立委陳玉珍大讚游是「人格者」，勇敢說出正確答案；反而是同屬綠營的民進黨立委則感嘆，游盈隆說的話撈過界，「中選會主委不是名嘴」，卓揆更強調所謂的「牽強」，就是雖有爭議，還是要去做，這才是「牽強」，「所以我們做法沒有錯，我們也會繼續下去」。

中選會雖是中立且獨立的機關，但看到前主委李進勇的表現 ，乃至於號稱憲法守護者的某些大法官的行為，就令人更期待游盈隆的這番話能產生政治影響；畢竟游盈隆是民進黨出身，與民進黨的關係曾十分密切。

李貞秀的個案刻意被放大，雖然立法委員忠於國家是必然，但當初李貞秀出現在民眾黨不分區名單時，中選會為什麼不直接揪出「問題」呢？內政部為什麼不出聲呢？等到李上任了，才將矛頭指向「雙重戶籍」。

同理，當綠委王義川說自己是「台灣國立委」，難道不是對中華民國不忠嗎？雖然單憑游盈隆這番話，要戳破執政黨的謊言非常困難，但謊言終究會被戳破，誠信才是民主政治應有的本質。台灣人善良卻不愚昧，為了國家的未來、選舉的公正，游盈隆的良心的確令人期待。

李進勇 國民黨 李貞秀

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