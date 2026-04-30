中選會獨立性 值得期待

中選會主委游盈隆一上任，就對「陸配前立委」李貞秀引起的陸配參政爭議，表示「兩岸有特殊性，政府用國籍法處理實屬牽強」，但隨即遭受到民進黨立委批評他「撈過界」。

李貞秀現已卸職立委，中選會可謂解除了行政院要求提起當選無效之訴的窘境，但游盈隆仍敢於「批逆龍鱗」，可見仍保有學者和知識分子的風骨。

事實上，報名登記參選者是否具有候選人的資格，屬中選會依法作出「確認」性質之行政處分職權。

中選會既然是獨立機關，其行使職權適用法律作出決定時所持之見解，自不受內政部及陸委會所作解釋的拘束。

行政院曾公開表示，待補足中選會委員、達可開會議決人數後，中選會應對李貞秀提起當選無效之訴。但依據公職人員選罷法所定，得以提起當選無效之訴的原因，並不包括「候選人資格不符」；這是因為候選人資格係經中選會依法審查後，再以公告作出確認性質的行政處分。

若確有「候選人資格不符」之情事，即表示中選會曾經作出「違法」的行政處分。

更尷尬的是，依法只有檢察官、中選會、同樣有不分區立委的政黨，才可成為當選無效之訴案件中的「原告」。若中選會真的提出了當選無效之訴，「被告」卻應是中選會自己，因李貞秀自登記參選起並無任何違法的行為。

之前陸委會和內政部說李貞秀「違法」，是把有無「法定身分及資格」的案件，以帶有欺騙意圖的「大內宣」，故意混淆成「行為」違法與否的問題。

行政院曾要中選會提出當選無效之訴，案由是因陸委會認定李貞秀登記參選時具有「雙重戶籍」。陸委會副主委邱垂正曾說明，二○○四年三月，兩岸人民關係條例新增第九條之一施行後，迄二○二五年三月完成「補繳」喪失大陸戶籍公證書的程序前，李貞秀都具有「雙重戶籍」。然李貞秀是在一九九九年獲許可在台定居而設有戶籍，此後到二○○四年三月期間，顯然就只具有在台灣的單一戶籍；何況，又有哪種法律可讓李貞秀什麼事都沒做，就突然從單一戶籍變成了「雙重戶籍」呢？

事實上，上開新增第九條之一之目的，在立法說明中已指出，兩岸原本皆為「單一戶籍的單一身分」制，但因二○○一年二月，兩岸人民關係條例第二條第四款修正施行後（原規定：大陸地區人民，指在大陸地區設有戶籍或台灣地區人民前往大陸地區繼續居住逾四年之人民），台灣人（特別是當時有許多老兵返鄉）到大陸居住即使逾四年，仍能保留台灣戶籍而不被歸為「大陸地區人民」，這致使法律「容許」了台灣人民再去大陸地區設有戶籍，也才有之後新增第九條之一等條文的修法需要。

陸委會稱李貞秀違法實為胡謅，因為新增這些規定，是為了限期讓台灣人在兩岸間作出單一戶籍選擇，而與來台定居的大陸人民無關。面對地方九合一大選即將來到，中選會必定仍會遇到類似案件。以游盈隆目前表現出來的風骨，中選會的獨立性和專業性頗值得期待。