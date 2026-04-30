台灣花生品牌加值 應對美低價花生

零關稅政策的實施，對台灣本土花生產業構成重大挑戰。根據台美對等貿易協定（ＡＲＴ），美國花生將以零關稅、且豁免特別防衛措施（ＳＳＧ）的條件進入台灣市場。此項政策意味著，美國花生得以採極具競爭力的價格進入台灣市場。

根據農業部統計，目前每年花生進口量約五二三五公噸，主要進口來源為印度、阿根廷與巴西，美國現階段的進口占比不到百分之一。在零關稅政策實施之前，美國花生對台灣市場的影響力微乎其微。

然而，隨著零關稅上路，此一市場版圖勢必發生重大轉變。中華民國落花生產業協會前幹部指出，美國去殼花生每台斤的生產成本僅約卅元，而國產花生則需達八十一至八十五元才能保障農民基本利潤。在如此巨大的成本壓力下，業界普遍預期，部分食品加工業者最終仍將轉向採購價格較低的進口原料。

台灣農民培育出的花生品種多樣且各具特色，目前種植最廣泛的台南十四號，以大莢大粒、油脂含量高著稱，是加工業最主要的原料來源；種皮深紫色的黑金剛花生備受消費者青睞，其酥脆濃郁風味，是製作花生糖的理想原料。

豐饒的產地條件，造就了台灣多元花生加工產品。在傳統加工食品中，花生油為基礎且經典之品項，如今美國花生挾零關稅優勢進入市場，或許反而成為台灣花生產業重新審視自身品牌價值、講好產地故事的機會。

台灣可運用各鄉鎮的地方特色進行行銷、創造品牌差異化，關鍵在於產品或服務能否為消費者帶來意義與價值，並與在地產生深厚連結。

以限定地區的伴手禮為例，消費者僅能在當地購買，從而促進旅遊行程的商機，消費者在外部通路購買後，也可能因此被激發實地走訪產地的興趣，最終達成地方創生的目標。此產品與土地雙向引流的模式，為台灣花生產業提供了一條潛在的發展方向。花生伴手禮業者若能善用社群時代的傳播特性，將產地故事、農民身影與產品美學融為一體，便有機會在消費者心中占據獨特位置，讓本土花生從價格敏感商品，躍升為在地情感認同商品。

在台灣花生產業面臨進口衝擊的關鍵時刻，品牌行銷與消費者信任的建立至關重要。此挑戰不僅僅是價格競爭，更是品牌價值的維護與提升。

美國花生以顯著價格優勢進入市場，部分業者勢必面臨成本與誠信的兩難抉擇。選擇低價進口原料，即使符合法規，也可能損害品牌形象。然而，若品牌能主動承諾原料溯源，並清晰揭露產地資訊，反而可能成為建立消費者信任的契機。

此外，在長達一個月之海運過程中，花生若保存不當極易產生一級致癌物黃麴毒素，而目前進口花生的開櫃檢驗率不到百分之十，各界要求提高抽驗之聲浪日益高漲。

產業的未來發展，或許不僅僅取決於能否在價格競爭中脫穎而出，更在於能否以風土人情為根基、以品牌形象為推動力、以誠信經營為基石，在開放的市場環境中，重新賦予「台灣花生」這四個字嶄新的意義與價值。