聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾源頭減量 官民共同合作

聯合報／ 王瑞興／退休公務員（南投市）

南投縣府擬在名間鄉興建垃圾焚化爐爭議持續升高。二月間環境部長彭啓明認為南投縣資源回收率全台倒數第五，與第一名的台北市差了十幾個百分點，若能減一成就可少去一萬噸垃圾。其實兩者時空不同，此話引喻失義；但北二都外，確有努力空間。

北市垃圾源頭減量很成功主因有四：源頭減量分類詳細、定點停留讓市民配合、清潔隊員檢查徹底、大樓社區自主管理完善。

南投則是另個世界。南投縣土地總面積是北市十五倍，總人口僅四十六萬餘。從人性角度考量，若隨袋徵收垃圾處理費，勢必遭棄置。

雖如此，也不代表沒有改善空間。例如玻璃瓶罐體大值微，南投清潔隊原不回收，更別提廢棄塑膠袋等；因為地方政府只盤算著回收物變賣的收入，卻不思考經常委託高雄市焚化垃圾的費用更高，以致玻璃瓶罐直到三年前才納入回收。又日常垃圾車定點只「秒停」，老人提著數袋垃圾追車是最常見「風景」，當然無暇細做分類。垃圾源頭減量無關城鄉差距，唯政府用心引領，人民才能有效配合。

北市 垃圾 焚化爐 南投 名間鄉

延伸閱讀

廢床墊去化 苗縣擬引進破碎機

廚餘變多成本增 營養午餐恐「縮水」？教育部：協力因應

反南投名間蓋焚化爐 撒千元鈔抗議

陽光行動／一市兩制…台中隨袋徵收 走不出石岡

相關新聞

讀家觀點／川伯出線 藍白互補創新局

新北市長選戰的關鍵轉捩點到來。歷經五天、對比式民調的藍白整合作業，結果由國民黨的李四川出線。一如外界預期，民眾黨主席黃國昌展現高度的政治誠信，不僅親自祝福，更強調將依循政黨協議，共同面對年底選戰。這場

一名高中生對軍購的省思 拚兵戈 偏鄉未來何在

中東烽火未熄、美以伊衝突延燒，國際能源價格攀升，台灣通膨壓力更加沉重；川普對等關稅同步衝擊百工百業，出口導向的台灣經濟腹背受敵。就在此時，政府推動高達一點二五兆的國防特別預算，分八年採購防空飛彈、無人

誰來翻越120公分生死牆？

淡江大橋即將通車，這座號稱世界級的斜張橋，在官方文宣中是淡海科學城的門戶，更是串聯北台灣產業的脈動。然而，透過專業鏡頭深入觀測僅二點五公尺寬的機車道，卻驚見一道高達一二○公分的鋼鐵護欄與隔音牆，將騎士

彈劾難通過 仍是賴總統政治汙點

五月十九日將對賴清德總統彈劾案記名投票表決，是日恰巧在賴總統就職滿兩周年前夕，可說是別具意義。

為軍購卡TPASS 政府豈敢稱照顧民生

作為搭車通勤的民眾，筆者想請問行政院：這次TPASS經費被卡事件，是否我們不同意你花一點二五兆元買武器，你就不發我們一百元交通補貼？

名間焚化爐爭議 用科學證據說話

南投縣名間焚化爐興建案爭議不斷，二階環評範疇界定會議更引起劇烈抗爭。此外，更有兩百多位海內外學者連署反對，理由包括：計畫恐威脅國家糧食安全與特定農業區完整性、衝擊百億茶產業與手搖飲供應鏈，及應捍衛程序

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。