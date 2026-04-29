垃圾源頭減量 官民共同合作

南投縣府擬在名間鄉興建垃圾焚化爐爭議持續升高。二月間環境部長彭啓明認為南投縣資源回收率全台倒數第五，與第一名的台北市差了十幾個百分點，若能減一成就可少去一萬噸垃圾。其實兩者時空不同，此話引喻失義；但北二都外，確有努力空間。

北市垃圾源頭減量很成功主因有四：源頭減量分類詳細、定點停留讓市民配合、清潔隊員檢查徹底、大樓社區自主管理完善。

南投則是另個世界。南投縣土地總面積是北市十五倍，總人口僅四十六萬餘。從人性角度考量，若隨袋徵收垃圾處理費，勢必遭棄置。

雖如此，也不代表沒有改善空間。例如玻璃瓶罐體大值微，南投清潔隊原不回收，更別提廢棄塑膠袋等；因為地方政府只盤算著回收物變賣的收入，卻不思考經常委託高雄市焚化垃圾的費用更高，以致玻璃瓶罐直到三年前才納入回收。又日常垃圾車定點只「秒停」，老人提著數袋垃圾追車是最常見「風景」，當然無暇細做分類。垃圾源頭減量無關城鄉差距，唯政府用心引領，人民才能有效配合。