名間焚化爐爭議 用科學證據說話

南投縣名間焚化爐興建案爭議不斷，二階環評範疇界定會議更引起劇烈抗爭。此外，更有兩百多位海內外學者連署反對，理由包括：計畫恐威脅國家糧食安全與特定農業區完整性、衝擊百億茶產業與手搖飲供應鏈，及應捍衛程序正義與環境韌性等。

領銜的發起人是以農業、社會文化背景的學者為主，卻未見環境工程、環境科學專業的學者專家表示意見；爭議的重點究竟是南投縣需不需要設置焚化爐？還是焚化爐應否設置在名間鄉？也有待釐清。就前者而言，若不設置焚化爐，是否有較佳的替代方案，可處置該縣每日產生約三百噸的垃圾？目前已堆積約卅多萬噸的垃圾該怎麼辦？若不設在名間鄉，南投縣境內還有哪個合適的設置地點？

名間鄉產茶舉世聞名，當然是重要且應受保護的產業。若在該地設焚化爐，是否會造成汙染、重創茶葉產業？南投縣政府委託環評的顧問機構應提出科學證據，說明焚化爐將採用何種先進的汙染防制技術、加嚴排放標準，要求排放廢氣濃度須低於國際標準限值，且須增加監測頻率。

此外，還應就空氣擴散進行模擬，甚至應以「最嚴苛排放濃度」為假設，設計足以將空氣汙染物充分稀釋擴散的焚化爐煙囪高度。以超過六、七十公尺高度的煙囪而言，汙染物的濃度已被稀釋至極微，墜落影響地點也將分散在十幾公里之外，對焚化爐所在地的影響反而可能較小。

垃圾是每人每天都會產生的，製造垃圾不分藍綠；垃圾處置的問題，不論誰當家都必須面對，不宜被炒作成選戰話題。