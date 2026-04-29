聽新聞
0:00 / 0:00

為軍購卡TPASS 政府豈敢稱照顧民生

聯合報／ 史學勤／文史工作者（台北市）
立法院在野黨團封殺今年度總預算，但先通過TPASS等38項718億元新興計畫先行動支案，主計總處將行文各單位可以先動支，唯獨院長卓榮泰說「此例不宜開」。圖／聯合報系資料照片
立法院在野黨團封殺今年度總預算，但先通過TPASS等38項718億元新興計畫先行動支案，主計總處將行文各單位可以先動支，唯獨院長卓榮泰說「此例不宜開」。圖／聯合報系資料照片

作為搭車通勤的民眾，筆者想請問行政院：這次TPASS經費被卡事件，是否我們不同意你花一點二五兆元買武器，你就不發我們一百元交通補貼？

TPASS 2.0常客優惠回饋金連續三個月未能發放，原本規定回饋金應於次月廿五日入帳，但今年一至三月全數落空，影響人次已逾廿六萬，金額累計超過二千七百萬元。對多數上班族來說，這筆錢或許不大，卻是已被納入日常支出的「固定補貼」。如今突然消失，等同變相提高通勤成本。 只要花二千七百萬元，就能夠讓每月約八到九萬通勤族，平均每個月減輕一百多元交通費，為何做不到？

立法院已就總預算完成相關程序，但回饋金仍未發放，不能再怪在野黨，民眾多次抗議，要政府給說法，卻只有交通部公路局透過文字回應：「TPASS預算執行依據行政院政策指示辦理。」對於何時補發、如何補發，至今沒有明確答案。請問行政院是在卡什麼？是不是用卡經費逼人民接受你們那張沒有發價書的軍購合約？

我們不知道要買什麼的軍購，預算卻要花一兆多，而廣大通勤族的車票錢只需要花二千七百萬，這才是真正的「四萬塊換一塊」！ 以前在罵的「四萬塊換一塊」是舊台幣換新台幣，是抑制惡性通貨膨脹的緊急措施，是在特定經濟條件下為穩定社會所做的制度選擇。但今天這個新「四萬塊換一塊」，是逼你同意他花四萬元買武器，否則民生的一塊錢就不給你！

預算可以協商，但生活無法暫停。二千七百萬元補貼約三個月共廿六萬人次，平均每人每月約一百多元，如果連這樣規模有限、但影響直接的補貼，都做不到穩定發放，那麼執政黨再怎麼說要「照顧民生」，恐怕難以說服數萬名每天在路上的通勤朋友。

軍購 行政院

延伸閱讀

持續卡關...國民黨團表態「支持軍購」 無人機及商購等需說明清楚

整理包／朝野都挺軍購 1.25兆預算卡立院關鍵一次看懂

軍購1.25兆不能刪？ 卓揆：3大塊缺一不可

談軍購立場 鄭麗文：不可能通過1.25兆「死了這條心」

相關新聞

讀家觀點／川伯出線 藍白互補創新局

新北市長選戰的關鍵轉捩點到來。歷經五天、對比式民調的藍白整合作業，結果由國民黨的李四川出線。一如外界預期，民眾黨主席黃國昌展現高度的政治誠信，不僅親自祝福，更強調將依循政黨協議，共同面對年底選戰。這場

一名高中生對軍購的省思 拚兵戈 偏鄉未來何在

中東烽火未熄、美以伊衝突延燒，國際能源價格攀升，台灣通膨壓力更加沉重；川普對等關稅同步衝擊百工百業，出口導向的台灣經濟腹背受敵。就在此時，政府推動高達一點二五兆的國防特別預算，分八年採購防空飛彈、無人

誰來翻越120公分生死牆？

淡江大橋即將通車，這座號稱世界級的斜張橋，在官方文宣中是淡海科學城的門戶，更是串聯北台灣產業的脈動。然而，透過專業鏡頭深入觀測僅二點五公尺寬的機車道，卻驚見一道高達一二○公分的鋼鐵護欄與隔音牆，將騎士

彈劾難通過 仍是賴總統政治汙點

五月十九日將對賴清德總統彈劾案記名投票表決，是日恰巧在賴總統就職滿兩周年前夕，可說是別具意義。

為軍購卡TPASS 政府豈敢稱照顧民生

作為搭車通勤的民眾，筆者想請問行政院：這次TPASS經費被卡事件，是否我們不同意你花一點二五兆元買武器，你就不發我們一百元交通補貼？

名間焚化爐爭議 用科學證據說話

南投縣名間焚化爐興建案爭議不斷，二階環評範疇界定會議更引起劇烈抗爭。此外，更有兩百多位海內外學者連署反對，理由包括：計畫恐威脅國家糧食安全與特定農業區完整性、衝擊百億茶產業與手搖飲供應鏈，及應捍衛程序

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。