為軍購卡TPASS 政府豈敢稱照顧民生

作為搭車通勤的民眾，筆者想請問行政院：這次TPASS經費被卡事件，是否我們不同意你花一點二五兆元買武器，你就不發我們一百元交通補貼？

TPASS 2.0常客優惠回饋金連續三個月未能發放，原本規定回饋金應於次月廿五日入帳，但今年一至三月全數落空，影響人次已逾廿六萬，金額累計超過二千七百萬元。對多數上班族來說，這筆錢或許不大，卻是已被納入日常支出的「固定補貼」。如今突然消失，等同變相提高通勤成本。 只要花二千七百萬元，就能夠讓每月約八到九萬通勤族，平均每個月減輕一百多元交通費，為何做不到？

立法院已就總預算完成相關程序，但回饋金仍未發放，不能再怪在野黨，民眾多次抗議，要政府給說法，卻只有交通部公路局透過文字回應：「TPASS預算執行依據行政院政策指示辦理。」對於何時補發、如何補發，至今沒有明確答案。請問行政院是在卡什麼？是不是用卡經費逼人民接受你們那張沒有發價書的軍購合約？

我們不知道要買什麼的軍購，預算卻要花一兆多，而廣大通勤族的車票錢只需要花二千七百萬，這才是真正的「四萬塊換一塊」！ 以前在罵的「四萬塊換一塊」是舊台幣換新台幣，是抑制惡性通貨膨脹的緊急措施，是在特定經濟條件下為穩定社會所做的制度選擇。但今天這個新「四萬塊換一塊」，是逼你同意他花四萬元買武器，否則民生的一塊錢就不給你！

預算可以協商，但生活無法暫停。二千七百萬元補貼約三個月共廿六萬人次，平均每人每月約一百多元，如果連這樣規模有限、但影響直接的補貼，都做不到穩定發放，那麼執政黨再怎麼說要「照顧民生」，恐怕難以說服數萬名每天在路上的通勤朋友。