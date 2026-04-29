彈劾難通過 仍是賴總統政治汙點

五月十九日將對賴清德總統彈劾案記名投票表決，是日恰巧在賴總統就職滿兩周年前夕，可說是別具意義。

關於賴總統彈劾案，五月十九日上午進行投票，另會先於同月十三日、十四日再次舉行審查會，並邀請被彈劾人列席說明，賴總統會赴立法院說明嗎？國人拭目以待吧。

賴政府在立法院席次朝小野大，卻動輒破壞民主法治精神，少數不服從多數，屢次以司法權干預代表全國民意的立法院職權，作成似是而非的解釋。快兩年了，國事無成，政務往往在覆議、提起憲法法庭判決、不副署、不執行之中空轉；在在只為權與錢，面對朝野僵局對立未解，甚至治絲益棼。

因此，在野黨發動彈劾讓國人了解賴清德執政的荒唐、讓世界民主國家認知台灣創下解嚴以來第一位民選總統面臨立院彈劾表決；彈劾雖難通過，仍將在賴清德從政史上留下一筆難以抹刪的汙點。

在立法院國民黨立委五十二席，加上無黨籍立委二席、民眾黨立委八席也只有六十二席，無法達到通過彈劾案所需的七十六票。彈劾旨在讓全球民主法治國家公評，立法院三讀通過的法案，倘若不符民進黨意，行政院就以各項手段「抗拒」立法院，「假民主、真專制」的政治操作無黨能出其右。

賴清德於台南市長任內，曾連續兩百多天拒絕進入市議會備詢，開地方自治史上首長長達二百多天不入議會的首例，遭監察院於同年八月移送公務員懲戒委員會（現懲戒法院）審議，而後予以申誡處分。而今賴清德貴為總統，但剛愎自用、頑固不靈的性格依然如故，此次遭彈劾雖難成立，於賴政府而言仍是一記警鐘。

筆者不禁感嘆，未來選民當睜大眼睛讓政黨輪替了，不然若讓賴總統連任，恐有機會看他「再創新例」。