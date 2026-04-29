誰來翻越120公分生死牆？

淡江大橋即將通車，這座號稱世界級的斜張橋，在官方文宣中是淡海科學城的門戶，更是串聯北台灣產業的脈動。然而，透過專業鏡頭深入觀測僅二點五公尺寬的機車道，卻驚見一道高達一二○公分的鋼鐵護欄與隔音牆，將騎士通勤的路徑，硬生生切開、變成一條深不見底的「救護壕溝」。這不僅是設計上的傲慢，更是對淡海廿萬住民生命權的漠視。

公路局曾試圖以「抗風防墜」來解釋這道一二○公分高牆的必要性。但對比同樣面臨強勁東北季風的澎湖跨海大橋，其設計並未採取如此封閉式的阻隔。問題不是高度本身，卻是「二點五公尺窄道」與「一二○公分高牆」這致命的幾何組合。

在二點五公尺的窄空間中，標準的救護車根本進不去；一旦發生事故，後方機車車流瞬間形成「血栓」。即便醫護人員徒步進入現場，面對相當於胸口高度的一二○公分護欄，要如何將重達近百公斤的傷患、連同擔架「垂直舉起」，翻越至快車道？在冬雨強風、視線模糊的淡水出海口，這種不切實際的體力活，極易造成傷患頸椎的二次傷害。官僚體系保住了「不讓人掉下去」的行政指標，卻親手封死了「救人出來」的生命出口。

政府目前談的是限速、是科技執法，想的是如何「預防」意外；但用路人在意的是萬一發生意外時如何保證生存？專業數據顯示，不合理的低限速（四十公里以下）在窄道中反而會誘發速差，導致危險超車，進而引發追撞。既然硬體結構已完工、增加活動開口又行不通，政府就必須承擔這份「設計補償」。

因此，筆者呼籲配置專屬的「安全吊掛救護車」，這不是普通的拖吊車，而是具備水平自動平衡技術、能應對強陣風的特種醫療設備。更重要的是「熟練度」，消防單位必須落實常態化的實兵演練，確保在極端天候下，能以機械臂精準地將傷患吊過那道一二○公分的「生死牆」。

這場「救護壕溝」的爭議，更揭露了淡海開發邏輯的本末倒置。官員大談「科學城」定位，企圖吸引產業進駐淡海二之一期；但若缺乏完善的救護配套，誰願意進駐這座「救護孤島」？既然橋上的救援環境惡劣，政府就應即刻將淡海二之一期醫療用地，與慢吞吞的區段徵收「行政脫鉤」。唯有落實「醫療先行」，引進台大、馬偕等頂尖醫療機構直接駐在橋頭，才能抵銷在「壕溝」中進行吊掛作業，損失的每一秒黃金時間。

若遇傷患困在壕溝裡、救護車卻停在護欄外，要如何救人？淡江大橋不應只是一件精美的藝術品，它必須是守護住民和用路人的希望之路。請放下美學傲慢，以「專業吊掛」與「醫療先行」，關照每一位可能在「壕溝」中掙扎的生命。這不只是行政責任，更是對人命最起碼的尊重。