一名高中生對軍購的省思 拚兵戈 偏鄉未來何在

中東烽火未熄、美以伊衝突延燒，國際能源價格攀升，台灣通膨壓力更加沉重；川普對等關稅同步衝擊百工百業，出口導向的台灣經濟腹背受敵。就在此時，政府推動高達一點二五兆的國防特別預算，分八年採購防空飛彈、無人機、海馬士火箭系統與自走砲等七大類軍備。身為一個正面對升學抉擇的高中生，不禁想問：在民生承壓的當下，這個社會是否也記得那些被遺忘在山海之間的偏鄉？

預算資源從來不是無限的。這一點二五兆以特別預算形式編列，終究由全體國民共同承擔—包括我們這一代與下一代。資源高度集中於國防，農村再生、地方創生、偏鄉基礎建設等長期投資便容易遭到排擠。更甚者，台灣政策重心長年偏向高科技產業，城鄉差距持續擴大，台東等偏遠地區本已相對薄弱，在國防預算大幅擴張下，處境更加不利。

更值得警惕的是，軍備能否如期到位仍存高度不確定性。Ｆ–16Ｖ交機延誤、ＭＫ48魚雷推遲、日本訂購的戰斧飛彈也因美以伊戰爭受阻。台灣在美國軍售排序上相對靠後，這一點二五兆能否在八年內如期落實，本身即存在風險。硬實力的大量投入，未必換來等比例的安全保障。

國家安全的基礎，不僅建立在武器之上，社會韌性與文化產業，同樣是不可忽視的戰略資產—人民對土地的認同、社區的凝聚力、在地文化與創意經濟的融合，共同構成一個社會自我修復與永續發展的深層能量。

然而，誰來承擔這份軟實力的建構？這正是我思考未來志願時心中浮現的困惑。近年各大學以「ＡＩ轉型」為旗幟大幅擴充科技系所，方向固然重要，但我憂慮的是：區域發展、社區營造、農村規畫等相關系所，正在這股浪潮中悄悄被邊緣化。這些科系培育的農村再生規畫師與社造人才，正是偏鄉最迫切需要的—他們懂得傾聽村落的需求、將在地文化轉化為永續產業、讓凋零的社區重新找到生命力。政府應與大學端積極合作，為這類系所提供穩定的資源挹注與就業出路，讓更多年輕人願意投入這條不那麼耀眼、卻同樣關鍵的路。

以我的故鄉台東為例，若能以原住民文化底蘊為根基，結合農村再生與地方創生，發展具地方特色的文化產業，不僅能注入經濟動能，更能厚實在地認同、吸引年輕世代回流。一個讓偏鄉持續凋零的社會，縱使武備充足，內部的離心力同樣是隱憂。國防整備有其必要，但在通膨、關稅、能源多重壓力下，如何兼顧偏鄉的社會與文化發展，讓資源流向最需要的地方，是政策制定者與社會各界共同的挑戰。

硬實力是國家安全的盾牌，軟實力是社會永續的根基，人才培育則是兩者之間不可或缺的橋梁。作為高中生，或許無力左右預算走向，但我相信，提出這樣的問題，本身就是公民參與的開始。唯有三者相輔相成，台灣才能在兵戈之外，同時守護每一片土地、每一個偏鄉的未來。