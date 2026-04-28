誰能保障台灣安全幸福 就支持誰

「誰能保障台灣人的安全與幸福，我們就應該支持誰」，這不是意識形態辯論，而是生存選擇的考量。據日前民主文教基金會的最新民調顯示，百分之六十五點八同意這個務實、理性、超越政黨的看法。毫無疑問，在當前地緣衝突劇烈變動的階段，這凸顯了台灣民眾不再喜好只能在「親美親中」之間選邊站，更祈望的是「求生存」。

此外，近期ＴＶＢＳ民調顯示，二十到四十歲的青壯族群在「誰能保障安全與幸福」的選擇上，亦展現極強的務實主義與去意識形態化傾向，甚至在某些議題上比高齡族群更支持接觸與對話。尤其是一向「最抗中」的二十到廿九歲年輕族群，更呈現驚人的「務實轉向」。

在此民調中，支持「在九二共識或對等基礎上交流」的比例，竟高於三十到四十九歲的壯年層，反映出年輕一代對「兵凶戰危」的直接感受，與對未來充滿不確定性的厭倦。

這種民心變動，正是不甘願成為中美對決或談判下的「菜單」，更反映出對賴政府「單邊依賴」的警覺，甚至轉化為對賴政府執政路線的懷疑。長期以來，民進黨執政的「安全觀」始終建立在對美軍購與強化美台關係上；然而民眾已務實發現，單純增加軍備無法換來和平，反而增加被當做「籌碼」的風險。

再者，據上述民調顯示，已有高達六成六的民眾支持「重啟兩岸協商」，這正是該項民調中最具震撼力的訊號；它代表台灣社會跨越黨派的最大公約數，「不選邊站」亦重新定義台灣民眾的安全觀，亦即「不讓台灣成為戰場」。因此，能處理好兩岸關係、爭取對話空間的人，開始獲得更多支持，才會有超過六成民眾支持「重啟兩岸協商」，以確保家園安全與自身幸福；台灣民眾在兩岸關係中，開始展現「務實避險」的態度。

尤其是，當ＴＶＢＳ的民調呈現四成六民眾肯定「鄭習會」時，更凸顯出兩岸在官方對話斷絕下，民眾對「降低衝突風險」與「切身生存利益」的務實渴望。民眾在意的是實質的益處，正如「鄭習會」後中共推出的十項對台措施；即使執政黨一再負評是「以商逼政」的統戰套路，但對觀光業、農漁民等特定族群而言，恢復上海與福建居民赴台自由行、增加西安等五個航點、恢復農漁產品輸入等，這些利多對觀光業與基層農漁民而言，不但能立即緩解生存壓力，更創造了最直接的「幸福感」。

毋庸置疑，民調結果已然清楚呈現民眾的安全觀與幸福感，早已務實地從「對抗」轉向「和平」；民眾肯定「鄭習會」，正是由於遇見了「打破僵局的可能性」。民心思變，民意正逐漸脫離傳統意識形態的對立，超越黨派立場發出呼聲；誰能讓台灣不成為中美談判桌上的「菜單」、誰能讓年輕人看到未來而非戰場，誰就能贏得台灣民眾的支持。