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協商軍購案 藍快整合內部版本

聯合報／ 高文文／公（新北市）

立法院長韓國瑜第三度就軍購特別條例草案朝野協商，但一小時就散會，據悉因藍委徐巧芯提出八千億元，未獲黨團總召傅崐萁民眾黨支持，傅更稱是徐個人的意見，黨團還要再討論確定。韓國瑜院長則宣布，將於五月六日再度召開協商。

軍購條例協商陷入僵局已久，各界關注及美方壓力，賴政府堅持一點二五兆元一毛不讓，國民黨先前提出三千八百億元＋Ｎ，但陸續仍有不同版本出現，民眾黨也莫衷一是；在野黨至今竟然沒有基本的共識，難怪協商無法進入討價還價的階段。

一個問題，各說各話，於不同政黨間，無可厚非，但同黨間已經過漫長的討論及磨合，至今還搞不定，實難令人信服。

國民黨有必要盡速整合意見，別讓人民看笑話。

國民黨 民眾黨 傅崐萁 軍購

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