讀家觀點／不要讓孩子誤闖網路修羅場

最近開庭，常看見一些本可防免的親子衝突。一臉茫然的孩子稚氣未脫，殊不知已踏入刑事犯罪的邊線。案件中的「魔鬼」不在遙遠天邊，而是孩子手不釋「機」，成天沉溺於網路世界。

「網友說收認證碼能送遊戲幣，我就把簡訊號碼給他了。」這名家長因涉嫌幫助詐欺遭移送，真相竟是辦給孩子使用的行動門號，屢屢作為申請人頭社群帳戶驗證碼。

家長以為孩子在房間裡正自主學習，孰料房門一關，孩子成了詐騙集團的馬前卒。匿名人士利用驗證碼創設免洗帳號，販售假貨、進行詐騙。當檢警發動偵查，最容易查獲真實身分的，就是傻傻提供驗證碼的小朋友。

據警政署統計，自一○九年起，少年犯罪中詐欺躍為首位，占比也逐年攀升。去年一至八月，警察機關查獲的少年嫌疑犯一萬餘人，涉詐欺案就有近三千人最多，擔任車手遭查獲的計有一八四六人，占詐欺案比重近六成三，「自願性人頭帳戶」占近兩成三次之，「收簿手」再次之。而法務部統計，一一三年在少年矯正學校受感化教育的少年，觸犯詐欺罪的人數已超越觸犯傷害罪的人數。

另一方面，網路的陷阱也可能是巨大錢坑。有的孩子看著遊戲商城各類珍奇裝備降價，見獵心喜，指尖一按竟然成功付款，電信小額付款與信用卡帳單如雪片般飛來。起初以為是信用卡遭盜刷的家長不明就裡，氣急敗壞報警提告。待查明真相後，竟是自家寶貝所為，又是非告訴乃論的刑事案件，難以輕易撤回，豈能不氣得跳腳！

更令人痛心不捨的，是藏在甜言蜜語後的黑暗。孩子誤信網友，拍下私密性影像，從此深陷遭勒索的泥淖，陷入無法擺脫的噩夢。

這些性影像一旦上傳網路，如病毒般擴散，無法斷絕。更有甚者，虛實交錯，影武者在網路上誘以小利，孩子受招攬在真實世界趴趴走，成了傳遞毒品咖啡包、收受人頭卡與詐騙贓款的「小蜜蜂」、「外務人員」。身為法定代理人的父母，不僅要面對教養失敗，更得承擔龐大的連帶民事賠償。

少年法庭的裁定書裡，處處可見非行少年深受網路成癮（Internet Addiction）造成社會適應欠佳的副作用。過早接觸未經篩選的網路內容，未成熟的心智迷失在虛幻的刺激中，對現實生活興致缺缺。當父母幡然醒悟，試圖對成癮少年限制手機使用，往往造就激烈衝突，甚至是不堪設想的生命悲劇。僅僅為了一支手機，毀掉一個家庭。誰都始料未及，卻是悲劇頻傳。

ＡＩ當道的時代，我們無法將網路視為洪水猛獸，應該找出共存共好的法門。身為家長，我們必須為孩子建置安全閥。網路可以是探索新知的門戶，也可能是潘朵拉的盒子。與其在法庭上懊悔，不如現在就放下自己的手機，走進孩子的網路世界。

別為了一時換取家中的安靜，交出手機控制權啥也不管，讓孩子誤闖網路修羅場。