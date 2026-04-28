軍購豈是「無菜單料理」

立法院長韓國瑜昨天再度針對軍購特別條例草案舉行協商，最後卻因朝野意見分歧，短短不到一小時就宣布散會。媒體報導，協商破局主因在於藍白內部意見分歧，國民黨立委徐巧芯提出八千億元版本，卻未獲黨團總召傅崐萁支持、甚至拒絕；而民眾黨也待內部進行意見整合，民進黨團總召蔡其昌則表示，期盼朝野支持軍購，下周協商能有結果。

面對台海風險升高，台灣當然需要足夠防衛能力，讓對岸不敢輕啟戰端。美國在台協會處長谷立言說，嚇阻力是維護和平的最佳途徑。但支持國防，不等於支持黑箱；支持軍購，也不等於要國會閉著眼睛埋單。行政院提出一點二五兆元國防特別預算，金額龐大且年期長達八年，人民自然要問到底買什麼？何時交貨？是否符合台灣防衛需求？是否有發價書？是否會因產能不足而延宕？這些都不是杯葛，而是國會監督的基本功。

畢竟，軍購不能變成「無菜單料理」。餐廳沒有菜單，客人尚且擔心價格與內容；何況這是納稅人的錢、是國家安全的錢，更不能只用「相信政府」四個字帶過。政府若真有完整規畫，就應在可揭露範圍內清楚說明；涉及機密部分，也應充分於立法院機密會議中報告，讓各黨立委負起監督責任。

在野黨主張「有發價書才編預算」，這並非全無道理。發價書代表採購內容、價格與交付條件較為明確，至少可以避免先匡列天價，再由行政部門「自行調整」。若政府認為部分無人機、ＡＩ、反制系統必須提前布局，也應分階段、項目、風險提出說明，而不是把所有疑問都扣上「不支持國防」的帽子。

真正成熟的國防政策，應是「必要軍購、透明審查、分期把關」。可先通過急迫且已有發價書的項目，對於尚未成熟或仍待美方確認的部分，則設計附條件授權；例如取得發價書、完成機密報告、提出交付期程與產業合作計畫後方得動支。這樣既不耽誤國軍戰力，也不放棄國會監督。

另一方面，台灣不能只靠軍購處理安全問題；兩岸關係、外交困境與美中角力，都需要更細緻的處理，避免讓自己成為大國談判桌上的「菜單」，國防是盾，外交是路，兩岸交流則是降低誤判的緩衝，三者缺一不可。

軍購預算必須經得起國會檢驗，國會監督、透明化絕非削弱國防，而是強化信任與正當性。和平不是喊出來的、也不是靠盲目買軍備堆出來的，真能維護和平的除了戰力，更是有監督、有外交智慧的國家治理。人民要的是安全、穩定、生活無憂，畢竟讓人民安心過好日子，才是國家安全的最終目的。