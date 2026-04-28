聽新聞
0:00 / 0:00

高德地圖爭議 風險分級比禁用更可行

聯合報／ 蕭國振／大學兼任教師（新北市）

高德地圖」在台灣引發爭議，表面上是「紅綠燈倒數秒數過於精準」，實際上涉及導航軟體、位置資料、跨境傳輸、不同法制環境下的風險評價。數位發展部表示，高德地圖依資通安全管理法屬於「危害國家資通安全產品」，政府機關不得使用，並將公布資安評測結果；同時指出，紅綠燈倒數功能並未與台灣號誌系統介接，而是透過資料分析與演算法推估。

若該功能係依歷史車流與號誌周期進行預測，則本身不涉及對交通控制系統的未經授權存取。將此類技術能力直接等同於「系統滲透」，容易使風險判斷失焦，亦不利於政策討論的精確性。導航服務普遍會處理定位資訊、移動軌跡與搜尋紀錄，差異不在於是否蒐集，重點是資料儲存位置與法律管轄。高德地圖相關資料可能回傳至大陸境內伺服器，而依中共「國家情報法」第七條及第十四條，訂立了企業與個人對國家情報工作的配合義務，使企業在特定條件下須提供資料協助。

因此，高德地圖的風險較適合理解為「制度性風險」而非單一資安漏洞。即使未發現惡意程式或後門，資料若長期處於特定法制環境，仍可能在符合法律程序下被調取並加以分析。對一般使用者而言，其影響未必立即顯現；但對軍警、公務機關及關鍵基礎設施人員，其位置資訊可能具有較高敏感性。政府禁止公部門使用，在現行法制下具有一定基礎。資通安全管理法主要規範公務機關與特定非公務機關之資安義務，並透過「危害國家資通安全產品」概念，要求機關避免使用具風險之軟體。此類措施屬內部風險控管，並非對市場或言論之全面限制。

然該法並未禁止民眾使用相關軟體，政府能採取的手段仍以風險提示與政策宣導為主。若以「全面禁用」或「全面禁絕」作為表述，容易產生法律效果與實際落差。應用程式之取得不限於官方商店，使用者仍可透過ＶＰＮ、境外帳號或側載方式下載。在技術上難以完全阻斷、法律上亦無強制處罰的情況下，單以禁止做為主要政策工具，其效果有限。

在未完整公開技術評測與風險分析前，政府即以高度概括的國安語言對外說明，容易使部分使用者理解為政治表態，而非基於具體技術與制度分析的風險判斷；此等爭議反而可能提升社會對該產品的關注度，形成與政策目標相背離的資訊擴散效果。

從治理設計角度觀察，較具可行性的方向在於風險分級，而非全面禁止。對公務機關及軍警單位，可採明確禁用與稽核機制；對關鍵基礎設施與特定產業，可建立使用指引與風險評估標準；對一般使用者，則以資料權限控管、替代工具建議、風險揭露為主。透過分層處理，較能回應不同使用情境下的風險差異。

高德地圖爭議揭示的並非個別應用程式問題，而是跨境資料流動下，法律管轄、資料主權、技術便利性之間的制度張力。若政策仍停留在是否禁止的二分思考，卻未能說明風險來源與制度差異，不僅難以影響使用行為，也可能削弱資安治理的說服力。

資安 高德 導航 國安

延伸閱讀

用 AI 龍蝦、愛馬仕幫報稅？ KPMG 揭背後三大隱藏地雷

美伊戰火波及／外資觀望 「杜拜模式」受挑戰

銀行風險大洗牌！EY報告揭資安奪冠、信用風險回歸

資安院「漏洞獵捕」助廠商掌握潛在風險 強化MIT競爭力

相關新聞

讀家觀點／不要讓孩子誤闖網路修羅場

最近開庭，常看見一些本可防免的親子衝突。一臉茫然的孩子稚氣未脫，殊不知已踏入刑事犯罪的邊線。案件中的「魔鬼」不在遙遠天邊，而是孩子手不釋「機」，成天沉溺於網路世界。

誰能保障台灣安全幸福 就支持誰

「誰能保障台灣人的安全與幸福，我們就應該支持誰」，這不是意識形態辯論，而是生存選擇的考量。據日前民主文教基金會的最新民調顯示，百分之六十五點八同意這個務實、理性、超越政黨的看法。毫無疑問，在當前地緣衝突劇烈變動的階段，這凸顯了台灣民眾不再喜好只能在「親美親中」之間選邊站，更祈望的是「求生存」。

協商軍購案 藍快整合內部版本

立法院長韓國瑜第三度就軍購特別條例草案朝野協商，但一小時就散會，據悉因藍委徐巧芯提出八千億元，未獲黨團總召傅崐萁及民眾黨支持，傅更稱是徐個人的意見，黨團還要再討論確定。韓國瑜院長則宣布，將於五月六日再度召開協商。

ＡＩ與未來的三種世界

因海量投資ＡＩ，Meta、微軟大縮編，合計影響二點三萬個職位。不僅如此，含這兩家在內的七家美國科技大廠，從二○二二至二○二五年因為投資ＡＩ相關基礎設施，如資料中心等，合計千億乃至逾兆美元。它們因節約了人力而移轉支出於新的投資。於是在過去三年、也就是ChatGPT問世以來，幾乎沒有增聘新的人手。

軍購豈是「無菜單料理」

立法院長韓國瑜昨天再度針對軍購特別條例草案舉行協商，最後卻因朝野意見分歧，短短不到一小時就宣布散會。媒體報導，協商破局主因在於藍白內部意見分歧，國民黨立委徐巧芯提出八千億元版本，卻未獲黨團總召傅崐萁支持、甚至拒絕；而民眾黨也待內部進行意見整合，民進黨團總召蔡其昌則表示，期盼朝野支持軍購，下周協商能有結果。

高德地圖爭議 風險分級比禁用更可行

「高德地圖」在台灣引發爭議，表面上是「紅綠燈倒數秒數過於精準」，實際上涉及導航軟體、位置資料、跨境傳輸、不同法制環境下的風險評價。數位發展部表示，高德地圖依資通安全管理法屬於「危害國家資通安全產品」，政府機關不得使用，並將公布資安評測結果；同時指出，紅綠燈倒數功能並未與台灣號誌系統介接，而是透過資料分析與演算法推估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。