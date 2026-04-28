高德地圖爭議 風險分級比禁用更可行

「高德地圖」在台灣引發爭議，表面上是「紅綠燈倒數秒數過於精準」，實際上涉及導航軟體、位置資料、跨境傳輸、不同法制環境下的風險評價。數位發展部表示，高德地圖依資通安全管理法屬於「危害國家資通安全產品」，政府機關不得使用，並將公布資安評測結果；同時指出，紅綠燈倒數功能並未與台灣號誌系統介接，而是透過資料分析與演算法推估。

若該功能係依歷史車流與號誌周期進行預測，則本身不涉及對交通控制系統的未經授權存取。將此類技術能力直接等同於「系統滲透」，容易使風險判斷失焦，亦不利於政策討論的精確性。導航服務普遍會處理定位資訊、移動軌跡與搜尋紀錄，差異不在於是否蒐集，重點是資料儲存位置與法律管轄。高德地圖相關資料可能回傳至大陸境內伺服器，而依中共「國家情報法」第七條及第十四條，訂立了企業與個人對國家情報工作的配合義務，使企業在特定條件下須提供資料協助。

因此，高德地圖的風險較適合理解為「制度性風險」而非單一資安漏洞。即使未發現惡意程式或後門，資料若長期處於特定法制環境，仍可能在符合法律程序下被調取並加以分析。對一般使用者而言，其影響未必立即顯現；但對軍警、公務機關及關鍵基礎設施人員，其位置資訊可能具有較高敏感性。政府禁止公部門使用，在現行法制下具有一定基礎。資通安全管理法主要規範公務機關與特定非公務機關之資安義務，並透過「危害國家資通安全產品」概念，要求機關避免使用具風險之軟體。此類措施屬內部風險控管，並非對市場或言論之全面限制。

然該法並未禁止民眾使用相關軟體，政府能採取的手段仍以風險提示與政策宣導為主。若以「全面禁用」或「全面禁絕」作為表述，容易產生法律效果與實際落差。應用程式之取得不限於官方商店，使用者仍可透過ＶＰＮ、境外帳號或側載方式下載。在技術上難以完全阻斷、法律上亦無強制處罰的情況下，單以禁止做為主要政策工具，其效果有限。

在未完整公開技術評測與風險分析前，政府即以高度概括的國安語言對外說明，容易使部分使用者理解為政治表態，而非基於具體技術與制度分析的風險判斷；此等爭議反而可能提升社會對該產品的關注度，形成與政策目標相背離的資訊擴散效果。

從治理設計角度觀察，較具可行性的方向在於風險分級，而非全面禁止。對公務機關及軍警單位，可採明確禁用與稽核機制；對關鍵基礎設施與特定產業，可建立使用指引與風險評估標準；對一般使用者，則以資料權限控管、替代工具建議、風險揭露為主。透過分層處理，較能回應不同使用情境下的風險差異。

高德地圖爭議揭示的並非個別應用程式問題，而是跨境資料流動下，法律管轄、資料主權、技術便利性之間的制度張力。若政策仍停留在是否禁止的二分思考，卻未能說明風險來源與制度差異，不僅難以影響使用行為，也可能削弱資安治理的說服力。