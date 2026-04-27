白宮槍擊案 全球民主警訊

美國總統川普於美東時間廿五日晚間出席白宮記者晚宴，未料竟傳出槍擊事件，震驚全球。

白宮記者晚宴每年都在華府的希爾頓飯店舉行，一九八一年時，美國前總統雷根也在同樣地點遭刺客槍擊並重傷。無論事件細節最終如何釐清，這起政治暴力再次提醒世人，一旦政治立場朝向敵我對決、不同意見者互為寇讎，「民主」就不能視為制度競爭，而是社會撕裂的濫觴。

民主政治的本質原本不是消滅對手，而是用來解決分歧的方法。它承認不同價值的存在，也以制度設計讓衝突在規則中競逐，避免使用仇恨來炸裂社會。

然近年來不只是美國，台灣亦然，卻都面臨嚴重的極化現象；左派與右派、保守與進步、建制與反建制，在社群媒體演算法的推波助瀾下，各自活在「資訊繭房」，彼此不是尋求對話，而只剩下「標籤與羞辱」。

政治語言一旦從說理演化成仇恨，暴力遂成為「被合理化的延伸」。一場槍擊不只是治安事件，也反映出美國社會對制度失去信任、對選舉失去耐性、對不同立場不再容忍。這正是民主最大的危機，人民不再願意透過制度來改變現狀，卻轉而以非制度的手段解決政治分歧。那麼，一個領導者要如何弭平立場紛爭？

首先，必須重建「反對者不是敵人」的政治倫理；執政者不能把批評者一概視為「破壞者」，在野者也不能將對手描繪成「必須清除的邪惡存在」。民主必須「承認對手存在的正當性」而理性競爭。

其次，各種媒體平台必須節制煽動性言論。網路上許多政治圖文，情緒與敵意高於事實論證；這種流量邏輯或許能贏得點閱數，卻也侵蝕社會信任。公共討論只剩互罵，民主的理性基礎何在？

再者，民主制度應提供更多「緩衝機制」；從跨黨協商、公民對話，到地方層級的參與式治理，都應成為降低對抗的管道。社會分歧不會消失、卻可疏導；不能放任其累積，再以「仇恨動員」的方式消滅對方。

民主不只是「我贏你輸」，而是「共治分享」。成熟的民主不畏懼選舉時喊得多激烈，不同立場的陣營在選後仍能彼此共處。若任何政策爭議都只能上綱為生死存亡的鬥爭，最終吞噬民主的就是自己的激情。

回頭看白宮記者晚宴槍擊事件，其警訊不單是指向美國，所有民主社會都應捫心自問：我們是否也正在妖魔化不同立場者？是否讓政治只是個仇恨動員的戰場？這是必須正視的危機。

民主珍貴之處，不是沒有衝突，重點是即使有衝突，卻不必以流血方式收場。

如今政治暴力敲響了民主的警鐘，我們該思考的不是政黨在對抗中如何取勝，而是努力設法讓不同立場的人願意坐下來討論。一旦民主失去對話，剩下的就只是對決，如此民主制度安能守得住自由？