聽新聞
0:00 / 0:00

白宮槍擊案 全球民主警訊

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）
美東時間25日舉行的美國白宮記者協會晚宴發生槍手強闖並開火事件。美國特勤局特工在將總統川普（中）護送下台前，圍繞在他身邊。美聯社
美東時間25日舉行的美國白宮記者協會晚宴發生槍手強闖並開火事件。美國特勤局特工在將總統川普（中）護送下台前，圍繞在他身邊。美聯社

美國總統川普於美東時間廿五日晚間出席白宮記者晚宴，未料竟傳出槍擊事件，震驚全球。

白宮記者晚宴每年都在華府的希爾頓飯店舉行，一九八一年時，美國前總統雷根也在同樣地點遭刺客槍擊並重傷。無論事件細節最終如何釐清，這起政治暴力再次提醒世人，一旦政治立場朝向敵我對決、不同意見者互為寇讎，「民主」就不能視為制度競爭，而是社會撕裂的濫觴。

民主政治的本質原本不是消滅對手，而是用來解決分歧的方法。它承認不同價值的存在，也以制度設計讓衝突在規則中競逐，避免使用仇恨來炸裂社會。

然近年來不只是美國，台灣亦然，卻都面臨嚴重的極化現象；左派與右派、保守與進步、建制與反建制，在社群媒體演算法的推波助瀾下，各自活在「資訊繭房」，彼此不是尋求對話，而只剩下「標籤與羞辱」。

政治語言一旦從說理演化成仇恨，暴力遂成為「被合理化的延伸」。一場槍擊不只是治安事件，也反映出美國社會對制度失去信任、對選舉失去耐性、對不同立場不再容忍。這正是民主最大的危機，人民不再願意透過制度來改變現狀，卻轉而以非制度的手段解決政治分歧。那麼，一個領導者要如何弭平立場紛爭？

首先，必須重建「反對者不是敵人」的政治倫理；執政者不能把批評者一概視為「破壞者」，在野者也不能將對手描繪成「必須清除的邪惡存在」。民主必須「承認對手存在的正當性」而理性競爭。

其次，各種媒體平台必須節制煽動性言論。網路上許多政治圖文，情緒與敵意高於事實論證；這種流量邏輯或許能贏得點閱數，卻也侵蝕社會信任。公共討論只剩互罵，民主的理性基礎何在？

再者，民主制度應提供更多「緩衝機制」；從跨黨協商、公民對話，到地方層級的參與式治理，都應成為降低對抗的管道。社會分歧不會消失、卻可疏導；不能放任其累積，再以「仇恨動員」的方式消滅對方。

民主不只是「我贏你輸」，而是「共治分享」。成熟的民主不畏懼選舉時喊得多激烈，不同立場的陣營在選後仍能彼此共處。若任何政策爭議都只能上綱為生死存亡的鬥爭，最終吞噬民主的就是自己的激情。

回頭看白宮記者晚宴槍擊事件，其警訊不單是指向美國，所有民主社會都應捫心自問：我們是否也正在妖魔化不同立場者？是否讓政治只是個仇恨動員的戰場？這是必須正視的危機。

民主珍貴之處，不是沒有衝突，重點是即使有衝突，卻不必以流血方式收場。

如今政治暴力敲響了民主的警鐘，我們該思考的不是政黨在對抗中如何取勝，而是努力設法讓不同立場的人願意坐下來討論。一旦民主失去對話，剩下的就只是對決，如此民主制度安能守得住自由？

社論 槍擊 白宮 川普

延伸閱讀

川普三年來3度遇死亡威脅 美政治暴力再引關注

白宮記者晚宴傳槍響 賴總統譴責政治暴力

白宮記者晚宴傳槍響 各國領袖譴責暴力並慰問川普和中槍特工

川普出席白宮晚宴時傳槍響 賴總統：強烈譴責政治暴力

相關新聞

大屋頂下／請問賴清德的終戰想定

事與願違，勢與願違，賴清德取消出訪史瓦帝尼。

想顧選票 先顧好食安

近期放寬美國發芽馬鈴薯進口措施在國內引發極大的反彈，政府官員不僅說詞相互矛盾（如從「逐顆檢查」到採百分之二至十抽驗），甚至睜眼說瞎話，如此的不專業和不負責任，讓民眾失去對政府的信心。

讀家觀點／從「高德地圖」看新媒體時代的理性判讀

在智慧手機普及的今日，各式App百花齊放；特別是來自資訊使用量龐大、科技實力雄厚國家的應用程式，往往在功能與整合能力上展現了高度競爭力。大陸的「高德地圖」不只是地圖工具，更整合定位、交通、商業資訊與即時數據分析，成為一種跨平台的資訊服務系統；近期因紅綠燈秒數顯示幾乎「零時差」，在台灣引發了資安與國安的討論，值得從資訊傳播的角度冷靜觀察。

白宮槍擊案 全球民主警訊

美國總統川普於美東時間廿五日晚間出席白宮記者晚宴，未料竟傳出槍擊事件，震驚全球。

危機當舞台 川普遇襲後的真心話

美東時間廿五日晚，槍聲打斷了白宮記者協會的年度晚宴，也打斷了川普原本準備對媒體火力全開的演講劇本。川普由隨扈護送離開槍擊案發現場的飯店，深夜在白宮簡報室舉行記者會。

高球場課娛樂稅 不利選手培育

立法院廿四日三讀通過《娛樂稅法》部分條文修正案，刪除電影、職業與非職業歌唱、舞蹈、戲劇、音樂演奏、馬戲、魔術、說書、技藝表演、夜總會，以及各類競技比賽等項目的娛樂稅課徵。然而，新修正條文明定，舞廳、舞場與高爾夫球場，以及其他經財政部公告屬於娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動者，仍須課徵娛樂稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。