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憂台灣成為菜單 不如找出原因

聯合報／ 孫家瑞／金融分析師（新北市）

外交部政務次長吳志中廿四日接受彭博英文專訪時表示，擔心川習會上可能把台灣議題當成「菜單」、作出讓步。「on the menu」一詞，常見於美國政治和商業談判中，用來比喻談判籌碼。「不在談判桌上，就會成為菜單上的選項」，是美國前國務卿布林肯前年於慕尼黑安全會議上引用的名言。台灣的擔心其來有自，但何以致之？

二○一五年的「馬習會」，兩岸領導人握手的歷史畫面，即使是「做戲」、「各取所需」，但當時誰也不擔心台灣會成為餐桌上的「菜單」；因為兩岸認同「九二共識」的立場一致，讓台海朝和平之路前進。如今，為什麼台灣的安危有增無減？賴政府「一邊倒」單押國力衰微的美國，從美以伊戰爭的局勢演變，卻看見川普的孤獨，台灣的命運也被鎖在美國未知的未來裡。

據聞，宏都拉斯、哥斯大黎加等前友邦，尋求與我方友好或重啟邦交的可能；台灣卻也因此看到，是什麼原因斲傷了自己的外交空間。若是換作馬時代，大陸是否有「很大機率」不與我爭奪宏國及哥國？更不用擔心台灣會成為餐桌上的菜單。

二○二四年總統大選前夕，馬英九說「就兩岸關係而言必須相信習近平」；當時雖引來不少負面聲量，卻也是事實。台灣掌握的實力及命運必須依靠平衡，也需左右逢源。

從賴總統出訪史瓦帝尼受阻，到外交部次長擔心台灣成為川習會的菜單；與其擔心台灣的命運，不如找出「成為菜單」的原因，解鈴還需繫鈴人。

吳志中 川習會 兩岸 九二共識 台海 外交

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