掩耳盜鈴的赴陸禁團令

日前台灣旅遊團赴甘肅旅遊，因車輛翻覆導致了不幸的死傷事故。新聞曝光後，除了令人難過遺憾，更引發吾人思考：台灣現行的赴陸禁團令是否還有必要？甚至對陸政策是否應更務實彈性？

基於陸方未開放陸客來台、且片面改變Ｍ５０３航路，以及考量觀光逆差與兩岸情勢，政府於二○二四年援引「發展觀光條例」第五十三條，以「損害國家利益」為由，於該年六月起暫停旅行業組團赴陸旅遊。

然而，這所謂的赴陸禁團令實施迄今近兩年，並未阻絕台灣民眾赴陸熱潮。根據觀光署統計，二○二四年台灣赴陸人數為二七七萬，去年則增長至近三二四萬，大陸為台灣出境目的地第二名，僅次於日本。若加上由港、澳或其他國家轉機，實施禁團令以來，台灣每年赴陸人次超過四百萬。亦即，數據反映：禁團令下台灣民眾赴陸反而有增加趨勢。

然而，眾所周知，赴陸禁團令實施初期，為規避監管，許多旅行業者將組團行為轉入地下，改以「考察」、「交流」或「落地成團」等名義赴陸旅遊，「地下化」造成至少三大後果：

首先，消費者權益無法得到保障。地下赴陸團品質參差不齊，且往往缺乏合法的旅行業責任保險，一旦發生旅遊事故，旅客無法得到完整的保障；其次，旅行產業失序。禁團令縛住合法旅行社手腳，市場反而被不具保障的低價團與灰色操作占據；這無異是對合法旅行業者的懲罰；最後，政府無從監管。赴陸旅遊地下化，使得政府不但難以掌握切確的統計數據與赴陸動向，更容易形成涉陸政策的決策盲區。

由於赴陸禁團令影響我國觀光業甚鉅，且上述問題經專家學者、業者多次反映；迄今所謂的赴陸禁團令執行上已沒有那麼嚴格，可說只剩徒具形式。也就是說，雖然政策上仍未開放組團赴陸，但政府意識到，無論是旅遊、經商，台灣每年仍有數百萬人赴陸的需求，若無完整配套的堅壁清野，不但罔顧現實，亦無益國安，更可能造成產業與民眾的雙輸；因此實務上等同已鬆綁。

誠如吾人一再強調：面對大陸，台灣不但要能審時度勢，更應以辯證思維回應陸方的舉措。雖然大陸仍強調「和戰兩手」，但從各種情勢研判，穩定的台海關係，以及與台灣更多的交流合作，是目前大陸對台主旋律。因此，如何正確判讀、因勢利導，不但已是台灣的當務之急，更是台灣安全不可或缺的戰略思維。

台灣應秉持開放社會應有的自信，相信我們有能力與陸交流的同時，透過透明的規範來應對風險。因而可藉此事件，從檢討名存實亡、掩耳盜鈴的赴陸禁團令開始；透過公私協力，讓政府與社會進行更多層次討論，規範出一套風險可控、務實可行、利益台灣的對陸政策！