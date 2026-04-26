星期透視／一直打仗卻一直輸的美國？

印度外交部長蘇傑生曾說：「廿年來，中國一直在贏，卻沒有在中東作戰；而美國一直在作戰，卻沒有贏。」美國與以色列、伊朗之間的戰爭已經打了兩個月，雖然局勢進展到美伊之間透過巴基斯坦要進行第二輪和談，但問題是在這兩個月伊朗已達成其戰略目標，更確立這個什葉派老大是耐打耐操的；而更傷美國元氣的是中國與俄羅斯在「圍堵美國」這個目標上有大幅進展。

從一九九三年柯林頓總統開始，一直到川普的二○二六年，美國在反共策略上—尤其是對俄與對中，都犯了方向不同、但效果類似的錯誤。

民主黨的總統不管是柯林頓還是歐巴馬，都天真的相信把中俄拉進世界貿易體系就能馴化他們，潛移默化讓中俄民主轉型。

但共和黨的總統從小布希到川普，卻堅信單邊行動能夠展現美國的硬實力，從小布希二○○三年在伊拉克、到川普二○二六年在委內瑞拉與伊朗的行動，儘管美軍的強大不受質疑，但在政治上小布希與川普都犧牲掉了盟友的支持。

對川普而言，他更因為第二任以來對歐洲盟友的各種冷嘲熱諷辱罵威脅，讓歐洲盟友漸行漸遠。所以過去民主黨總統是綏靖，但川普是恣意，都讓中俄兩國壯大，連帶澤被了北韓與伊朗。

伊朗戰爭讓仍在與烏克蘭交戰中的俄羅斯撿到天上掉下來的禮物。川普為了抑制油價上漲，豁免了對俄的石油制裁，莫斯科因此大賺橫財。伊朗「見證者號」無人機在面對美國防禦系統時展現出強韌性，這要歸功於俄羅斯從俄烏戰場上學到的教訓。

中國更厲害，表面上推波助瀾巴基斯坦調停美伊衝突，但實際上卻不斷從這場戰爭中窺探美國的弱點，甚至派遣情報船在阿曼灣監控美軍，蒐集美軍飛機、軍艦、飛彈的情報。

同時北京也提供伊朗ＦＮ—６肩射飛彈讓德黑蘭能夠加強對美伊的不對稱戰力。甚至北京還傳出願意替川普說服德黑蘭接收四四○公斤可以升級為核武器的濃縮鈾。

事實上，美國要凍結伊朗在海外的資產共三兆新台幣，當中有七千億就是存在中國。與其說北京要間接調停美伊，不如說一個繼續茁壯的伊朗，絕對是中國在中東的核心利益。

而在這場伊朗戰爭中，川普是最需要盟友的。而且美國在全世界本來就有許多盟友，甚至有比中俄更多的盟友。

但不太有盟友能夠一直承受川普的譏諷與恐嚇，包括英、法、西等國都因為在協助美軍甚至派兵荷莫茲海峽上顯得消極而遭受川普批評，川普甚至多次說要退出北約。

近期歐洲也開始有反應，過去歐洲左翼是反美主力，而歐洲右翼一直都是「川友友」，但在川普說要占領格陵蘭之後，包括英國的Nigel Farage、法國的Marine Le Pen、義大利的Giorgia Meloni以及德國的另類選擇黨（ＡｆＤ）內部許多人士，都開始跟川普保持距離。

而且這種歐洲疑川的風潮也吹到了經濟面，「歐洲支付倡議」正打造一個取代Visa與Mastercard的系統。

許多歐洲企業也積極尋求ＳＷＩＦＴ與PayPal等由美國主導金融平台的替代方案；法國也把黃金儲備從紐約運回巴黎，德國與義大利也有類似打算。

一個孤立的美國正是中俄最想見到的局面，美國需要的是冷戰時期的民主陣營，或者像小布希二○○一年打阿富汗時的五十一國聯盟與歐巴馬二○一四年清剿伊斯蘭國時的全球聯盟。

（作者為東海大學政治系教授）