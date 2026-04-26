大屋頂下／請問賴清德的終戰想定

事與願違，勢與願違，賴清德取消出訪史瓦帝尼。

事後覆盤，不知國安團隊事前是怎麼想的：

一、蔡英文兩次往訪史瓦帝尼皆採直航，主因是在逾萬公里的亞歐非三大洲途中覓無一處過境中轉的國家與機場。這在賴團隊籌畫此行時應已確知，因此也宣布採直航，卻不料出現模里西斯等三國連空域也不容借道，但未見賴團隊的Plan B。

二、非洲有五十四國，史瓦帝尼是我在非洲唯一邦交國。在「一中原則」下，中共在非洲的經營有目共睹，最近給了全部非洲國家零關稅（史瓦帝尼除外），且每三年皆舉行全覆蓋的中非高峰會。然而，在行前，「據透露」賴清德在史瓦帝尼致詞時，將彰顯台灣的存在不可或缺，要「破除北京長期輸出的一中論述」。

有沒有搞錯？在非洲五十三國比一國的史瓦帝尼宣示「破除一中論述」，這是什麼頭腦？這是什麼邏輯？何不等到能夠過境美國本土那一天，再對美國宣示「破除一中論述」？

這些都顯示，此行沙盤推演的「想定」在飛航安排及論述設計上皆出現缺陷。

以小看大，見微知著。從史瓦帝尼之行的沙盤推演，使我想到近日舉行的漢光四十二號電腦兵推，谷立言現身「觀摩」，因此也十分好奇此一兵推的「終戰想定」是什麼？

賴清德親臨圓山指揮所說：「中國的拳頭大，但我們背後站著一陣人…。」

這就是賴清德的「終戰想定」嗎？那「一陣人」是指谷立言等嗎？

訪史失敗，只是一次外交挫折。但若兩岸開戰的「終戰想定」竟然落在「我們背後站著一陣人」之上，怎堪設想？

「終戰想定」是一兵推名詞，有其專業內涵。但對我這樣的常識論者來說，「終戰想定」就是要預先想一想，這場戰爭能不能打贏？會不會打輸？又，不論輸贏，要不要終戰談判？

以下試對兩岸一旦開戰的「終戰想定」作一膚淺的探究。

兩岸戰爭的「終戰想定」，也許可有下述三大極端形態，舉例不周延，但先開個腦洞：①因為「我們背後有一陣人」，美台大勝，中國大陸出現政權更迭，台灣正式宣告獨立。②中共在發動「首戰即終戰」的飽和攻擊、閃電戰術後，登陸台灣，宣布成立「台灣特別行政區」。③出現持久戰、消耗戰，展開停戰停火談判。

先談①。美國那「一陣人」是否介入及如何介入台海戰爭是一變數。川普的「筆尖／書桌論」及「美台相距一萬五千公里／兩岸相距一百六十公里論」，皆顯示其敬謝不敏的心態。美中對抗，主要是欲以「台灣烏克蘭化」作為阻滯中共崛起的棋子，但仍以「鬥而不破」為基調，不可能以促成台獨為目標（那就不是「鬥而不破」），更不可能欲以更迭中國政權為目標。也就是說，賴清德的「終戰想定」若欲以此戰「倚美謀獨」，痴人說夢。

再談②。從目前皆陷於泥淖的「歐亞三戰」來看，軍力強大的中共一旦開戰，絕對會避免持久戰及消耗戰。其實，經過數年的圍台軍演，中共甚至已經在遠距目視下鎖定了台灣全部重要定點戰略目標的射擊參數，只要「由演轉戰」到定點扣動扳機、按下按鈕即可。何況，台灣全島皆在中共岸置火箭炮的覆蓋之下。

賴清德的終戰想定不可排除這樣的最壞結局。亦即不能排除要不要及能不能以「拚到最後一兵一卒／拿掃帚也要跟他拚」，或只是要「增加中共攻台的代價」為終戰想定。

屆時，中華民國消滅，台獨消滅。這場兩岸戰爭倘若只是要試測「台灣豪豬」的「防衛韌性」，那非但是悲劇，更簡直是笑話了。

再談③。前述兩岸一旦開戰，陷於持久戰的機率不大。但若陷於持久戰，要不要進行停戰停火談判？

問題是，萬一出現②的情勢，台灣大敗，還有所謂的談判嗎？正如二戰失敗的日本，其實沒有經過「談判」的過程，直接無條件投降。這有否在賴清德的「終戰想定」之中？

從史瓦帝尼之行的取消，再次凸顯了台灣外交處境的惡劣。平常日子如此，到了戰爭時期必更艱困，因此賴清德必須對一旦戰爭時期的外交情勢有所「想定」。

比如說，在當下的「歐亞三戰」中，烏克蘭及伊朗皆聯合國會員國，巴勒斯坦亦「聯合國非會員觀察員」，這些使得烏、伊及巴勒斯坦至少有了「戰時外交」的基底。

因此，在戰爭進行中，例如澤倫斯基仍可四出訪問十餘國的首都，會見各國國家領導人，在國會演說，推進縱橫捭闔的外交動作。

但是，兩岸一旦開戰，民進黨政府（比如就說是賴清德吧）可能四出訪問各國推進縱橫捭闔的外交動作嗎？

現在連過境美國本土都被拒。到了戰時，賴清德能如澤倫斯基親赴美國白宮去求援於美國總統嗎（賴曾發豪語說他要訪問白宮）？

澤倫斯基赴白宮，川普親口對他說：「你不應該發動這場戰爭，你已經失敗了，你沒有牌了。」賴清德到時候恐怕連這樣的「榮幸」都沒有。

接著，兩岸若要終戰，要不要談判？要到哪裡去談？誰能出面擔任中立又給力的東主？中共會同意「外國介入」嗎？

俄烏談判迄今曾在伊斯坦堡等地舉行，以巴談判曾在開羅等地舉行，美伊談判則仍在巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德纏鬥之中。

兩岸若有談判，要在何處舉行？華府？東京？莫斯科？新加坡？

說個笑話。會不會最後選了在史瓦帝尼舉行，請國王陛下主持公道？但能直飛嗎？

或者，兵臨城下，談判就在台北。

還沒完，談判要談什麼？要談中共能否接受台獨嗎？還是要談如何回歸成立「台灣特別行政區」嗎？

台灣必須嚴肅思考：我們究竟是要等待打一仗後再來「終戰談判」？還是請習近平喝杯珍珠奶茶先對話起來？

以上的議論有點戲謔，但此皆必須納入「終戰想定」的範疇。

取消訪史，是一重大外交挫折。但在賴清德「主張台獨、反對九二共識」的「引戰／備戰」政策下，這毋寧也是「終戰想定」可預見的結局。求仁得仁。

開戰必求終戰，「歐亞三戰」已示範了開戰容易終戰難。未開戰，即應有「終戰想定」。

什麼叫做「終戰想定」？就是在謀畫和戰時，要先想清楚「為何而戰／為誰而戰」？莫待噬臍莫及。