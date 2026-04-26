高球場課娛樂稅 不利選手培育

立法院廿四日三讀通過《娛樂稅法》部分條文修正案，刪除電影、職業與非職業歌唱、舞蹈、戲劇、音樂演奏、馬戲、魔術、說書、技藝表演、夜總會，以及各類競技比賽等項目的娛樂稅課徵。然而，新修正條文明定，舞廳、舞場與高爾夫球場，以及其他經財政部公告屬於娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動者，仍須課徵娛樂稅。

此一修法結果，引發外界對高爾夫球場性質認定的質疑：高爾夫球場究竟屬於「娛樂場所」，抑或應被視為「體育運動場域」？進一步而言，高爾夫球場是否具備典型娛樂設施？一般民眾從事高爾夫球運動，為何需負擔娛樂稅？職業選手日常訓練亦須課稅，是否符合稅制公平原則？上述問題，值得主管機關正視與釐清。

回顧制度背景，娛樂稅係於民國卅一年制定，原屬「寓禁於徵」的特別稅制，具有抑制奢侈消費的政策目的。然而，隨著時代演進，高爾夫球已納入亞洲運動會及奧林匹克運動會正式競賽項目，我國選手亦長期於國際賽事中表現優異，對提升國家能見度具正面效益。政府亦已將高爾夫球列為重點發展運動之一。

此外，自民國八十七年起，高爾夫球場已依公司營業項目標準分類歸屬於體育運動類，其主管機關亦由體育委員會（現為運動部）負責管理。在此制度架構下，將高爾夫球場持續歸類為娛樂場所並課徵娛樂稅，顯與現行政策定位有所落差。

實務上，娛樂稅的課徵已對基層與培訓體系產生影響，例如學生修習高爾夫課程及國家代表隊選手進行訓練時，均須負擔相關稅費，恐不利於運動推廣與人才培育。此種情形，不僅合理性存疑，也與《娛樂稅法》第二條所界定之課稅對象—即「娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動」之立法意旨牴觸。

從租稅公平角度觀察，目前僅高爾夫球場持續被課徵娛樂稅，已造成不同運動場地使用者之間的負擔差異，難以符合公平原則與社會期待。更何況，該稅收規模有限，全年約僅數億元，對整體財政貢獻相對有限，卻可能對運動發展產生不成比例的影響。

綜上所述，在制度背景與時代環境均已顯著變遷的情況下，娛樂稅對高爾夫球場之適用，確有重新檢討之必要。

在此，也呼籲運動部長李洋，基於運動專業與政策職責，正視高爾夫球作為正式競技運動的定位，積極與財政主管機關溝通協調，釐清高爾夫球場之法律屬性，並推動相關制度調整。對於影響運動發展與選手培育的重要議題，運動主管機關不應缺席，亦應提出明確立場與具體作為，以回應社會各界的關注與期待。