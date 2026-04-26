想顧選票 先顧好食安

近期放寬美國發芽馬鈴薯進口措施在國內引發極大的反彈，政府官員不僅說詞相互矛盾（如從「逐顆檢查」到採百分之二至十抽驗），甚至睜眼說瞎話，如此的不專業和不負責任，讓民眾失去對政府的信心。

無獨有偶，近來國內接連發生民眾食物中毒事件，政府處理態度明顯被動、且資訊未即時透明，暴露出整個「五環2.0食安政策」的失靈。政府若一再放寬進口農產品的殘留標準及檢驗流程，將會大幅提高國人的食安風險，民眾除了自求多福外，只能期待早日更換食安守門員，讓食安不再成為民眾揮之不去的夢魘。

民以食為天，食以安為先，如何吃得安心？始終是民眾關注的重要議題。近年隨食品加工複雜化、貿易國際化，發生食源性疾病（食物中毒）的案例隨之增加。世界衛生組織調查發現，全球每年約發生六億食源性疾病案例，有四十二萬人因此死亡。

食源性疾病是當前全球最突出的衛生問題，可發生在食物生產、運輸和消費鏈的任何環節。近五年來，歐盟罹患食源性疾病的病例數量顯著上升，其中沙門氏菌是全球細菌性食物中毒的主要致病菌，其限量均為「不得檢出」；台灣食源性疾病主要包括諾羅病毒、沙門氏菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌等。國內經常發生食源性疾病的主因為：執行宣導不力、民眾警覺性不高、食品生產流程管控疏漏、食品儲存不當、食品處理不當、生產者和消費者間資訊不對稱以及冷鏈物流發生「斷鏈」情況等，這與監管標準和執行不力有極大關係。

想要確保民眾的食安，光靠消極被動處理食品安全事件（即事件已經發生，造成健康危害和浪費，導致人們對主管部門的不信任之後才採取處理措施）遠遠不夠，必須提前掌握潛在風險，快速準確識別危害，並評估和管控相關風險；特別是運用數位化，ＡＩ科技可以讓食品監管更具可行性，同時配合新的消費型態將食品安全管理和食品監管機制，納入外賣、電子商務平台及其他新型行銷管道。不過想要對這些技術做有效利用，必須強化專業人力暨經費、基礎設施興建、資料和隱私保護機制，台灣在這方面還有待加強。

食源疾病最常發生在供膳的營業場所、自宅及學校，主要預防方法包括：養成良好的飲食衛生習慣；把好食材採購關，避免購買來源不明的食品；避免在沒有衛生保障的場所用餐；新鮮食品要徹底加熱；避免生熟食混放；吃剩的餐點應妥善貯藏等等；若懷疑店家食物有問題可撥打「一九一九全國食安專線」或聯絡當地衛生局，保留剩餘檢體，避免更多人受害。政府推動預防食源疾病措施，亦應隨民眾消費型態改變如外賣、外食等調整。

為確保所有人都能獲取安全營養的食品，需由政府、業者及消費者三方共同努力，政府更有無可推卸的責任，應遵循預防性原則來管理食品安全，早期發現和預警潛在的食安事件和風險，才能防患於未然。想顧選票，應先顧好食安！