放寬外傭申請 罷工可有解套？

八旬母親因為背部骨刺壓迫到腳神經，開完刀後僅能乘坐輪椅，為方便照護和協助母親復健，便申請外籍看護協助照護母親。

這名外籍看護已有照護十年經驗，因此「老經驗」的她，剛開始照護時便把母親推到電視機前看電視，然後便進到房間戴起耳機聽音樂或講手機，即使母親呼喚她也不理會，即使我們在現場也是一般。

再加上她因為宗教信仰不吃豬肉，但母親卻愛吃豬肉，她又把大部分的魚和雞肉吃光，因而雙方鬧得很不愉快，終於有一天母親叨唸她幾句後，她便「罷工」：不煮飯菜也不推母親去復健，一人待在廚房聽音樂。

面對「罷工」，我們聯絡人力仲介，仲介說如果要換外籍看護需要重新申請，等待的時間不確定。而等待的這段時間，原外籍看護相關的薪資、勞健保等費用仍必須支付。

了解相關問題後，我們便請仲介和外籍看護溝通，我們再和她談，了解她的不滿後，我們請母親別再叨唸她，她也允諾不再「罷工」，會減少聽音樂和講手機，風波暫時畫下句點。

台灣邁入超高齡社會，政府近日已有條件開放申請外傭。未來外籍看護、幫傭會愈來愈多，而類似的「罷工」問題將一一浮現。政府應盡早因應，妥善協助申請家庭及外傭。