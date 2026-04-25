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鼓勵高齡換照 先解決偏鄉交通

聯合報／ 王賢文／文字工作者（台北市）
宜蘭縣羅東鎮社區巴士。記者簡榮輝／攝影
宜蘭縣羅東鎮社區巴士。記者簡榮輝／攝影

五月卅一日起，高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修到七十歲。對此規定，消基會及老人福利推動聯盟等社會團體，均認為宣導期太短，並有高齡歧視問題；近年來不乏高齡駕駛肇事案，高齡換照或有其必要。但要鼓勵老人換照，亦應解決偏鄉公共運輸問題，不能讓偏鄉老人出門不方便。

目前偏鄉有許多熱心的「旭海阿公」或「部落媽媽」，願意開車載送鄉內長者購物、看病或上學，但又不能收取微薄車費，否則會被認為是白牌車而遭取締、罰款。

但一般公車又無意願開闢符合鄉民生活需求的理想路線，因此，各級政府應思考廣設「社區巴士」或「幸福巴士」，來載運偏遠地區民眾。在宜蘭、羅東、冬山、三星等鄉鎮，都有鄉鎮公所設立的「社區免費巴士」，利用交通部的補助購車，時間和路線固定，通常會經過醫院、學校、銀行、賣場、車站等重要民生生活地點。

花東、梨山等地更屬偏鄉，就更需交通部和區公所成立專案的社區巴士，可聘現有的「旭海阿公」或「部落媽媽」為司機，讓他們的熱心服務合法化，又有一點薪水或津貼可領。

消基會 高齡駕駛 交通部 偏鄉 巴士

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