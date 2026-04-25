讓9萬名司機合法接單

在台灣有一個公開的祕密：幾乎每一名計程車司機的駕駛台上都架著兩、三支手機，每支手機承接著不同平台的叫車通知。這是整個產業的生存日常，然而在法律上卻是違規的。

《計程車客運服務業申請核准經營辦法》第十六條明定，同一輛車只能加入一個派遣車隊。這條規定制定於二○一一年，當時「車隊就等於平台」是成立的—例如台灣大車隊就是派遣平台業者，也是車隊品牌擁有者。但今天，Uber是平台、LINE GO是平台，它們都必須透過合作車隊才能合法運作。車隊與平台早已分家，但第十六條並未更新。

結果就是：數萬名司機每天都在法規灰色地帶接單開車。問題不在司機，而在制度。

根據交通部二○二三年計程車營運狀況調查，專職計程車司機平均月淨收入不到兩萬七千元，比當年度基本工資兩萬七千四百餘元還低。空車率達百分之廿六點四，意思是每十小時上路，超過兩個半小時是在空跑燒油。在這種收入壓力下，多平台接單是司機的合理選擇。問題是，四個平台同時搶同一批司機，各自禁止「自己的司機」去接競爭對手的訂單，卻又默許對方的司機來「幫忙」。這種口頭禁止、實際放行的雙重標準，說穿了就是把違規責任推給司機。

二○二一年民眾黨立院黨團召開公聽會，業界點出問題核心：司機用平台系統叫車、出了事故卻是消費者不認識的多元計程車車隊要負責，因為「交通部說法規管不到平台業者」。乘客用平台叫車，責任鏈卻跳過平台，落在名不見經傳的車隊身上。

多平台接單現象若繼續停留在灰色地帶，問題只會惡化：哪個平台出事、誰該負責，永遠說不清楚。唯有正視「司機可以多平台接單」的現實，同時明訂「每筆行程的責任歸屬由該筆派單平台和管理司機的車隊共同承擔」，才能真正保護乘客。

台灣大車隊的AI熱點系統顯示，智慧派遣可讓司機每天減少一小時空車時間、每月少燒五千元油費。但在「一車一隊」框架下，每個平台的訂單池是封閉的—A平台這邊有需求、B平台那邊的司機正在附近空等，規定就是不讓他們媒合。資源錯置、油費多燒、碳排照增。

去年一月，新加坡陸路交通管理局實施「非排他性原則」：所有持牌叫車平台，不得與司機簽訂排他性合作協議，即司機可同時為多個平台服務。這是承認現實、用制度保障各方權益的務實選擇。台灣呢？第十六條還在。

真心建議交通部修改第十六條，讓合法的事情回到陽光下。不是廢除管理，而是更新管理。以「每筆行程的承運平台負責」取代「一車只能加入一個車隊」的形式管制；以「駕駛人資格」的嚴格把關取代「車隊組織形式」的僵固限制。

九萬名司機，不應每天帶著「今天又要違法了」的心情上路。