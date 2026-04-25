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解開兩岸的結 倚美不如靠自己

聯合報／ 劉宗夏／政治觀察者（台北市）

民進黨立委王定宇在政論節目中爆料，在廿二日美國華府智庫拜訪立法院長韓國瑜時，有成員表達軍購預算應在「川習會」前通過，否則台灣會付出慘痛代價！王的說法引起台灣社會討論跟側目，但這種操作手法相當粗暴、自以為是，很可能會有反效果。

民進黨想塑造的氛圍很簡單，民進黨政府跟美國是一心為了台灣的國防跟安全，但是藍白在野黨是中共的傀儡，一直在阻礙台灣發展國防能力；不過這段時間實在有點操作過頭了，以為台灣人民都不會思考嗎？事實是，民進黨過度拉著美國的手操作，反而會讓理性中間選民覺得有些不對勁。

美國完全有能力促成兩岸和解，這比台灣軍購更重要！並不是說台灣不需要國防，但兩岸和平明明可以在政治上解決，美國卻要把台灣打造成一個刺蝟島，需要不斷向美國買武器；而且美國對整個武器系統有掌控權，台灣沒有。

民進黨真的確定，多數台灣人會樂見美國強力干預台灣？或許過去多數人把美國當朋友，但是當台灣被迫對美國大額軍購，台灣人不會有危機意識嗎？好像台灣愈來愈像美國人手中的工具跟籌碼，卻沒有自主權。

中華民國需要尊重我們的朋友，而不是踩在我們頭上，試圖想掌控我們命運的老大。美國人為什麼只想賣武器給我們，卻不來當兩岸的和事佬？ＡＩＴ處長谷立言表示希望北京能夠跟民進黨溝通，這其實是故意講空話，民進黨不遵守一中憲法，北京怎麼可能接受？

美國明明知道癥結點在哪，卻只能講一些沒有用的官話，其實骨子裡就是捍衛美國自己的利益，讓台灣對美國依賴愈來愈深，必須要持續加大對美軍購。美國當然不會真心為台灣好，因為那不符合美國的戰略利益；想靠美國有和平？但愈想靠別人，就愈會失去自主權，還不如靠自己去解開兩岸的結。

中華民國 美國 中共

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