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一味指責中共打壓 於事無補
賴清德總統赴史瓦帝尼友邦「撞牆」，照例歸咎於大陸打壓，但大陸打壓不是今日始，凡涉外交，能出手時就出手，絕不手軟；凡涉經濟能讓利時，同樣好談。軟手硬手，兩手交織，相互運用。
外交事涉國家定位，中國大陸不會輕易開閘，除非民進黨放棄台獨、承認九二共識，否則，再怎麼「變裝秀」，也無法動搖中共阻撓。也許有人認為李登輝、陳水扁、蔡英文不都出國訪問？但一方面賴清德「親美抗中」力度強，另一方面中國大陸日益強大、加上美中情勢變化。因此，從這次賴清德出訪事件，照出台灣未來外交大概率每況愈下：
一、中國大陸運用友邦國家的航空識別區，阻止專機飛越，阻擋行程，此一方法，將形成常態。這次賴總統訪史瓦帝尼受阻，今後恐持續布建空中阻攔網絡。
二、隨著人民幣國際化，經貿往來日益頻繁，中國大陸在國際上的影響也更進一步，可藉此控制我友邦與我交往、或透過我友邦鄰國影響我總體外交。
三、美國依靠中國大陸的地方，有超過中國大陸依靠美國的趨勢；尤其川普第二任得罪不少西方國家，這些國家都陸續與中國大陸加深關係，至訪問北京絡繹於途。
四、綜上所述，台灣外交的空間也將「台獨愈強勢、外交愈弱勢」，台獨氣焰愈高漲，外交空間愈狹窄；結果不是台海衝突、就是想參與國際社會愈來愈難，一味指責中共打壓於事無補。
這次賴總統出訪友邦受阻，不要以此作最後一次觀，應作首次觀。執政黨更不要誤以為一點二五兆對美軍購，就可以讓自己買到外交空間，因為更大的菜單恐在後續川習會上。
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