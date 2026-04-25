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讀家觀點／兩岸關係如探戈 台灣陷進退失據

聯合報／ 鄭紹成／文化大學國貿系副教授（台北市）

探戈跳得漂亮，舞者進退之間默契至為重要。兩岸關係若如探戈，惟今台灣進退失據，舞者保持距離如天涯，甚至台灣有否跳好舞曲能力和企圖，直令人狐疑。

四月國民黨主席鄭麗文訪陸，帶回陸方開放直航據點利多，陸委會初期膝蓋式反應，即是「相關航線回程載客率不高，對航空公司沒有吸引力」；副主委梁文傑建議台灣旅客至大陸，可選擇便宜的轉機方式即可。

而大陸國台辦一月公布最新數據，去年台灣民眾赴大陸約四九○萬人次，大陸民眾赴台約五十五萬人次，人次比例達到懸殊的九比一。陸委會卻毫不考慮台民直航便利，可加快到達時間和減少體力耗損，何不食肉糜的發言引發觀光業者和民眾強烈抗議。

在商總和觀光業者的反彈情緒發酵後，陸委會終於改口：「兩岸增加直航航點應交給市場機制解決，航空公司若認為有盈利可能，就會向政府申請」。陸委會邱主委主掌兩岸對口機制多年，卻放由口才便給、毫不體恤民情的梁文傑「戰狼式」發言經年，犧牲的是兩岸渴切交通往來便利的台商和台灣至陸觀光旅客，令人無言。

同樣在外交戰場，兩岸的探戈在北京當局掌控舞曲節奏的主戰場下，大陸外交系統的出招層出不窮。中華民國歷任總統出訪，不論是過境美國或至邦交國訪問，從未有如賴總統此次訪史瓦帝尼臨時中止前例，鄭麗文認為此是外交重大挫敗，並不為過。

北京對賴清德兩年執政的務實台獨行為至為不滿，除了環台演習、軍機艦擾台不斷，現在連賴總統出訪都可以技術性的用航權封鎖，可知兩岸實力差距；賴未來兩年任期莫說過境美國本土，連至友邦都有問題。

北京可以對馬英九示好，堅持九二共識之下外交休兵、八年兩岸經貿紅利；賴上任後仍強持抗中大纛，倘為爭取被打壓的哀兵式選舉戰術，民進黨當然又得逞，只苦了希冀陸客觀光商機業者和赴大陸旅行民眾。

兩岸探戈，在過去馬英九時代，你儂我儂，不統、不獨、不武，創造和平紅利；蔡英文轉為隱性台獨，不公開主張獨立，與北京若即若離，保持遙遠距離；現在則是陸方有情、台灣無意，賴清德希望藉由美、日新舞伴之力，脫離中國大陸；未來的兩岸探戈，若賴一意孤行，分手翻臉一戰，恐為台灣民眾帶來無窮浩劫。

為官一任，造福一方，賴清德應反躬自省從政初心，是為了嘉惠民眾福祉，國泰民安、安居樂業；或僅是為了權勢高位，峰頂顧盼自豪？賴總統若欲成為台灣國國父，自當別論；但在兩岸探戈間，稍一不慎，即會賠上台灣兩千三百萬民眾的安危，為政者豈可不慎呼！

中華民國 國民黨 大陸

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