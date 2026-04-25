國防預算多少才夠？如何有效使用？台灣愈像刺蝟愈不安全

美國關注台灣安全，期望台灣成為刺蝟。最近，美軍印太司令帕帕羅又公開警告，台灣國防特別預算如果卡關，將如同母雞餓死，最終「既得不到雞，也得不到蛋」。他還強調，台灣必須展現自我防衛決心，美國不能比台灣還更著急。

台灣的國防預算，二○一七年是台幣三一九二億元，今年則是九四九五億元，十年之間漲幅幾達三倍。今年國防預算ＧＤＰ占比是百分之三點三二，賴政府積極回應川普，已經承諾二○三○年比率將提升到百分之五。

這回編列總值一兆兩千五百億元的特別預算，是以八年為期的額外軍事投資計畫，目前朝野政黨正在立法院激烈攻防。據聞，與此同時，美國也正致力於推動另一筆約合台幣四五五○億元的對台軍售案。

通盤檢視台灣這些年以驚人速度不斷累增的國防預算，卻始終存在一個讓全民糾心難解的困惑：為何防務經費愈來愈高，台灣卻愈來愈不安全？放眼當前，台灣已被視為下一個極可能的衝突引爆點，這顯然已經超越「雞吃飽能生蛋」層次的問題了。

防務預算分配，至少有兩個亙古不變的課題：多少才夠？如何有效使用？尤其，經費數額並不等同於戰力高低，前者充滿爭議，後者更需深廣思量。

聚焦國防部特別預算專報，對照俄烏及伊朗戰爭實況，幾個重點不宜忽略。

首先，無人機艇採購數量龐大，專業操作的飛手人數及訓練極重要，軟硬體的更新與倉儲更需務實。國防部計畫採購無人機超過廿一萬架、無人艇一千四百餘艘，台灣地狹人稠，軍方歷年部分營地釋出，現有駐地訓場有限，勢必造成儲存空間及技術挑戰。此外，俄烏戰場無人機新款性能提升周期約為每兩至四周，龐大數量採購宜考量款式性能能否與時俱進。

其次，現代戰爭欺敵的誘餌與假目標已被廣泛運用，國防部應購入廉價充氣戰機、火砲或坦克等，消耗對方彈藥，強化戰力保存。

第三，俄烏及伊朗戰爭顯示，各級指揮所是敵優先攻擊目標；預備指揮所與設施功能的建置維持，具有關鍵地位。特別預算採購清單罕見相關訊息。

第四，教育是最廉價的國防，人才培育是戰力的關鍵。國防部應琢磨是否以特別預算的百分之一，在國防大學設立聯合指揮暨參謀學院或聯合作戰學院，藉以真正落實聯合作戰學能。

第五，美國和以色列對伊朗發動斬首突襲，首日攻擊一千二百多個目標，發射導彈及精準炸彈超過四千枚，企圖製造震撼威懾效果。不少專家學者指出，對岸一旦訴諸武統，大概率將是「突襲式傾全力速戰速決」。特別預算軍購種類數量繁多，刺蝟的針刺增多變長；但是，台灣的軍事與政治重要目標如果突遭大量密集攻擊，防衛應變計畫是否仍能順利有序展開，必將極大考驗後續戰力及防衛韌性。