兩岸互不隸屬論 困住台灣

台灣領導人賴清德要出訪非洲史瓦帝尼，卻因航程途經的三國突然無預警取消飛航許可，被迫終止。要說大陸沒有動用手段給這三國施加壓力，顯然有違事實。

但與此同時，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會、眾院外交委員會共和黨團、歐盟發言人及「對中政策跨國議會聯盟」，接連為此譴責北京，也盡顯虛偽。若真想支持台灣獨立，這些國家就應果斷和台灣復交。事實上，連美國至今都沒能讓賴清德出訪拉美時過境美國本土。

台灣朝野似乎都沒搞清一個事實，或者說揣著明白裝糊塗：北京對台灣的善意，從來都不等同於也要給台獨善意，否則，如何解釋馬英九當政時，北京並沒有採取這些舉措？

賴清德所呼籲的「不分黨派皆應團結，守護國家尊嚴」，正確的解讀應是「守護台獨尊嚴」。國民黨主席鄭麗文則將問題根源指向民進黨的兩岸論述偏差，強調《中華民國憲法》本就是「一中憲法」，民進黨不應一味怪罪外部，而應嚴肅檢討自身政策。

北京認為賴清德的兩岸互不隸屬論，違反大陸的《反分裂國家法》；同時也違背台灣現行憲制。當在野黨無力維護台灣現行的民主制度與憲制、且執政黨肆意傷害兩岸關係時，北京就會出手；北京或許認為這才是對台灣的最大善意。所以，是賴清德給了北京種種口實、不斷限縮台灣在國際社會的空間，此時民進黨坐困台灣也就勢成必然。而且，只要民進黨還在執政，這種干預和限縮可能還會愈來愈強烈。