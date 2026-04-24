數位工具競爭 政府推動關鍵數據沙盒

中國地圖應用程式高德地圖近期在台灣引發討論，因其可顯示紅綠燈倒數計時與三Ｄ街景功能，且在部分地區精準度極高，讓外界對其資料來源與運作方式產生疑問。數發部長林宜敬表示，高德並未與台灣官方資料串接，相關地圖資料來自國際業者，後續會觀察是否有國安疑慮，再討論是否禁用。

高精準度功能並不必然代表違規或風險，但其背後涉及的資料蒐集、整合與推算能力，已超越傳統導航工具範疇。地圖服務透過定位資料、交通流量分析與歷史數據模型，能建構出高度細緻的空間資訊網絡。一旦這些資訊被持續累積與分析，便可能深度掌握城市運作節奏與關鍵節點，進而產生潛在安全疑慮。

地圖平台已成為「關鍵數據基礎設施」的一環。其價值在於導航功能，也能整合交通、人口流動與空間行為資料。這類資料若與其他數據交叉比對，可能產生更高層次的分析能力，例如推估交通瓶頸、掌握人流聚集模式，甚至影響公共安全評估。這也是各國逐步將地圖與定位服務納入資安審查範圍的原因。

台灣可進一步建立數位主權導向的監管架構。首先，應導入分級審查制度，針對不同類型應用，依其資料敏感度與影響範圍進行分類管理。高風險應用需接受更嚴格的安全檢測與資料流向審查，低風險應用則維持市場彈性，以兼顧創新與安全。

其次，應建立「資料在地化與可控性機制」。對於涉及關鍵基礎設施的數據，需確保其儲存、處理與傳輸符合可監管原則，避免資料外流或無法追蹤。

另外，可導入第三方資安驗證制度，由獨立機構進行系統檢測與認證，提升監管透明度。這不僅有助於政府決策，也能讓市場與使用者更清楚了解應用程式的安全程度。公私部門也應建立差異化使用原則。即便民間市場允許某些應用存在，涉及交通、國土或公共安全的政府單位，仍應優先採用經驗證的本土或可信系統，以降低潛在風險。

從政策深化角度來看，台灣可推動「關鍵數據沙盒機制」，即允許特定業者在受控環境中測試高精度功能，但需接受即時監管與資料稽核，確保創新與風險控管同步進行。同時，應建立跨部會的「數位風險快速應變機制」，當類似事件發生時能快速評估風險並對外說明，避免資訊落差造成社會恐慌。

數位工具的競爭，已從功能競賽轉向資料治理能力的競爭。未來的核心不只是誰提供更便利的服務，而是誰能在保障安全與隱私的前提下，建立可信任的數位生態系統。對台灣而言，如何在開放市場與資安防護之間取得平衡，將是數位政策的長期課題。