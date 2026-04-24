守護食安需「三級把關」

近期美國發芽馬鈴薯進口爭議引發社會擔憂，台灣人從小受的衛生教育就是：「馬鈴薯發芽會產生高毒性龍葵鹼，絕對不能吃」；現任食藥署長擔任毒物學醫師時也曾疾呼：「一根綠薯條都不建議吃」，可見此食安常識已深植人心。

面對外界疑慮，政府承諾加強邊境抽驗，只能限入加工廠且「發現發芽便剔除丟棄」。我們深知邊境與基層衛生局稽查員的辛勞，面對龐大的進口物料與萬家食品廠，要求他們「逐顆檢查」或天天稽查產線，實屬強人所難。

然而，制度空窗期正是食安風險的溫床。日本雖允許此類原料進口，但限定列管廠商且須具備高度自動化的「色澤與形狀辨識設備」；若台灣目前僅靠業者自主「肉眼剔除」與薄弱的廢棄物追蹤，無疑將龐大的食安查核重擔，全壓在疲於奔命的基層公務員身上。

要建立讓民眾安心的食安環境，不能只仰賴政府單向稽查，迫切需要引進國家級的民間專業力量—「執業食品技師」。執業食品技師是經高考及格，如同產線上的醫師與會計師，具備第三方獨立身分與簽證公信力。

面對系統性的管理失能，政府與其用官話安撫，不如給予明確的防範指引，並回歸「食品三級品管」的法理精神。筆者身為執業食品技師，提出以下三點具體解方：

第一，落實一級品管（業者自主管理），賦予廠內技師執業與簽證權：現行廠內技師多屬受雇員工，缺乏獨立抗衡的籌碼。政府應推動修法，讓廠內聘用具「執業資格」的食品技師並賦予實質簽證權，由其在第一線負責確認進貨文件、監督發芽剔除機制，落實具法律效力與預防精神的業者自主管理。

第二，貫徹二級品管（第三方驗證），推動廠外技師查核簽證：在廠內把關之外，應引入獨立客觀的廠外「執業食品技師」進行現場查核與簽證，再次確認生產無虞。所有廠內外執業技師皆須透過「食品技師公會」進行嚴格的倫理規範與教育訓練，確保專業驗證品質。

第三，強化三級品管（政府稽查），精準打擊不法：當一、二級的常規防範與查核都交由專業技師把關，作為第三級防線的政府衛生機關，就能徹底釋放基層人力。讓他們不再疲於奔命於例行查廠，而是將寶貴的公權力集中，精準抓出刻意違法的不肖業者。

食安守護非零和遊戲。從新聞報導至今，政府尚未公布一套完整的把關及配套措施，不僅難消專業人士疑慮，也使民眾人心惶惶。政府應建立執業技師簽證制度、並提出專業人士也能配合的配套措施，讓民眾重拾信任。