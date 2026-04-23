交通罰鍰 應專款專用改善違規

日前立委質詢指出，二○二二年全國交通罰單有一三八五萬件，交通事故件數則有四十七萬件，然而去年全國罰單開出一六三一萬件，交通死傷事故件數卻高達五十三點六萬件，顯然罰單愈開愈多，交通死傷事故也沒減少。根據「現行道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，罰鍰收入百分之七十五歸地方政府、百分之廿四歸處罰機關、百分之一入國庫。

六都處罰機關的罰鍰收入仍屬市府，因此有九成九經費可統籌運用；其他縣市的處罰機關，罰鍰收入則由各地監理所、站，入國庫統收統支。由於目前只規定至少百分之十二的罰鍰收入，須用於交通執法與安全改善，顯不合理，對此，交通部表示將修法將比率提高至百分之卅，預計今年上半年預告草案。為此，立法院日前舉辦「交通罰單制度與交通安全改善公聽會」，蒐集各方意見作修法參考。筆者就其中相關重要議題分析建議如下。

關於交通罰單增多，交通死傷事故卻沒減少的現象。基本上，交通罰單分為違規停車之「靜態違規」、行車時之「動態違規」二大類；建議交通部應統計與交通安全直接相關的動態交通違規件數，並針對動態違規取締件數逐年增加，交通死傷事故件數卻仍居高不下之原因分析說明、提出因應改善策略。其次是罰鍰收入合理分配與使用方面，正確的思維應是罰鍰收入既取之於違規，則應全用之於改善違規，才符合民眾權益。

要有效改善交通違規、使違規件數減少，應深入探討用路人交通違規原因，並從根本改善。台灣當初因未能以供需平衡方式，預留足夠住商混合使用的人車使用面積，導致近卅年來，有限的道路面積，難以容納汽機車成長快速的需求。因運具種類多元，無法規畫各自專用路權，不但造成人、車流混合嚴重的問題，亦造成人、車交通秩序混亂。

於是，民眾因交通秩序混亂，遂依本身需求選擇性遵守交通規則，相互不尊重、不注意的交通文化逐漸養成，造成人為因素事故攀升。要治本，必須全面加強用路人的交通安全風險認知、改善不安全的交通行為，才可減少交通違規進而減少事故。

交通違規罰鍰收入的分配與運用方式，可調整為地方政府與處罰機關之分配比率不變，但規定至少半數須用於交通安全改善；並依據各縣市道安會報執行的六個分組，工程組分配四成、教育組三成、執法組二成；其他管考、監理及宣導等三組共分得一成。處罰機關的罰鍰收入，則須用於交通違規的人性化執法改善機制，依比率分配後均需專款專用，並接受行政院道安會報管考。

工程組的經費須用於各運具適當路權的規畫設計；教育組的經費須用於民眾風險認知、尊重禮讓教育，及補助駕訓機構教育；執法組的經費須用於人性化的交通管理機制。總之，應從交通需求與問題導向，由交通工程、教育、執法等依序執行，形成良性互動，從根本改善交通秩序。