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戰爭漣漪中 核能的省思

聯合報／ 林基興／大學教授（新北市）

美伊戰爭引發的能源危機波及全球。石化原料「煤、油、氣」帶動人類文明之餘，卻也導致環境汙染與環境變遷。

當前，美以伊與俄烏之戰導致賴政府有意重啟核電，但環團向賴總統要求非核家園，賴總統回應，因再生能源及天然氣發展受阻，加上ＡＩ用電需求與對岸威脅，政府須重新考量核電；卻也安慰他們會在社會有共識、核安無虞、核廢有解的三原則下，才會推進重啟核能

其實，人們應尊重專業。諾貝爾物理學獎得主朱棣文指出「核電廠是可控制的、核廢料是可處理的」。核廢料區分高階（用過核燃料）、低階（操作過程受汙染的濾器與手套等）。高階核廢的九成六可用來發電，其餘則可用加速器改變成無輻射的核種又可發電。

甚至，「核廢料」觀念源自不知如何利用又害怕輻射，因核廢料裡有成千上萬的資源，反核者鄙視它們才成為廢物。

例如核廢料中含有鋂—２４１，法國提供美國鋂—２４１。因近年美俄中等國太空競賽，ＮＡＳＡ準備重回月球，但不像先前蜻蜓點水般的降落與散步，而是要「埋鍋造飯」，這就須足夠電力。鋂—２４１驅動的核能電池，利用放射性衰變時釋放的熱量，轉換成「放射性同位素電源系統」；其熱量還可用於防止太空船夜間受凍等。

居禮夫人說得好：「要理解生活中的事物，而非害怕。理解更多則害怕就更少。」《尚書》指出「正德、利用、厚生」，在戰事多險時恰如發聾振聵，善哉。

核能 核廢料 核電

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