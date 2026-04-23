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飛航許可武器化 我曾轉危為機

聯合報／ 張鷹／退休外交人員（台南市）
因非洲鄰國的干預，賴清德總統(右)取消訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼。圖左為史國國王恩史瓦帝三世2024年到台灣參加賴的就職典禮。圖／總統府提供
因非洲鄰國的干預，賴清德總統(右)取消訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼。圖左為史國國王恩史瓦帝三世2024年到台灣參加賴的就職典禮。圖／總統府提供

賴清德總統原訂出訪我非洲唯一友邦史瓦帝尼，因專機航程途經三個國家（塞席爾、馬達加斯加、模里西斯）臨時取消飛航許可，以致行程「暫緩」。賴總統此次出訪受阻引發廣大議論，論述中有認為飛航許可被武器化者，值得注意。各國基於戰略和國家利益考量，常動用全部資源達成總目標，外交作為就是國家主權的表徵和展現國家實力，飛航許可則僅為其中小環節。

以史瓦帝尼的近鄰南非為例，一九九一年九月，華航為了我國與南非的邦交和僑民往返便利性，開闢前往約翰尼斯堡航線，這條航線選擇中停新加坡，當時新加坡方面並無問題；但在開航前，泰國受到壓力，不允許華航經過飛航情報區，有意阻擾開航。由於當年泰航也經營曼谷到台北航線，我方以其人之道還治其人之身，最後泰國考慮飛往台北的黃金航線，才同意給予華航飛航許可。

另一方面，早於華航開闢飛往約堡航線前，南非航空（ＳＡＡ）已有約堡直飛台北航線，中途未停靠任何地點，時間較為便捷。但由於當年南非政府的種族隔離政策，非洲國家不同意ＳＡＡ經過其飛航情報區。不過，所謂的危機，就是危險加上機會，ＳＡＡ最終仍得到塞席爾的許可，以停機不下客方式加油後續飛。

一九九二年八月，南韓與中國大陸建交，因韓方斷交方式對我國極不友善，九月我政府旋即宣布與南韓斷航，造成韓航飛往東南亞必須變更航線，以避開台北飛航情報區，其飛越領空權也受到影響，韓方立即在經濟上蒙受巨大損失。斷航後南韓政府多次藉民間人士穿梭遊說恢復通航，我政府不為所動，直至韓方做到我國條件後，二○○五年三月，兩國斷航長達十三年後才復航。

其實，外交既是內政的延伸，也是化不可能為可能的藝術。外交上的折衝樽俎有諸多不為人知的艱辛，須持續不斷耕耘和經營。觀察賴清德政府迄今的國安和外交團隊卻反其道而行，屢屢將國安和外交事務當成文宣政績，往往時機未成熟之際即忍不住大肆宣揚，蹭溫度和搶聲量，此一現象或因特任官的心態，或眾人出身選舉文化使然。且因我國情特殊，外交路線與兩岸關係的分寸拿捏在於賴總統的抉擇。從元首出訪受阻案例觀之，倘兩岸關係持續不睦，日後我國外交的處境恐將更為險峻。

賴清德 非洲 史瓦帝尼

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