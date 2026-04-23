賴總統務實外交 何時實踐

賴總統原擬出訪史瓦帝尼，卻被非洲三國取消飛航許可的風波，在府院黨口徑一致下愈演愈烈。在「鄭習會」後民間催促兩岸交流呼聲高漲，使賴政府捉襟見肘的態勢下，訪非事件有助於綠營再次取得優勢。據日裔美籍政治學家福山的歸納，追求被他人承認的尊嚴、價值與身分的需求，是驅動人類歷史進步的重要動力。儘管福山談的是個人，但從不少台灣人對外國人關注和評價台灣的重視程度，顯見國人對此等承認的需求亦十分強烈。

從此事回望鄭習會的談話內容，可以看到國民黨主席鄭麗文向中共提出的五點主張裡，其中一項就是在政治互信中增進台灣的國際活動空間。國民黨對賴總統訪非受阻，第一時間的反應亦呼籲中共克制，給予我方外交活動空間。但賴政府操作外交空間遭打壓的手法，亦是相當高明。

中共打壓雖是常態，但過去我國元首出訪友邦，未受阻撓也是常態。甚至就在二○二三年九月，前總統蔡英文也能直飛史瓦帝尼。蔡總統既然可以，賴總統為什麼不行？匿名國安官員稱，取消飛航許可的三國，剛好都是目前中共「一帶一路」的債務國；這次中共方面施壓，主要是以取消其債務豁免來威脅。然「一帶一路」於二○一三年即已提出，跨越蔡政府時期，且中共與他國簽的債務協定設有保密條款，匿名官員的片面之詞恐是「推測」。

被阻撓的真正原因，恐怕得從賴總統的個人因素來找答案。為強化因果聯繫，不妨把焦點放在賴政府於出訪前發表的相關言論。有匿名涉外人士說，在中國積極經營與非洲各國關係之際，賴總統的演講將再次彰顯台灣主體性與價值，挑戰中方長期輸出的「一中論述」。想要在國際場合傳達「一中一台」，是賴政府的一貫立場。但我國總統之所以能被史國邀請出訪，而不是由中共代表參加，即是由於中華民國代表「一個中國」，此與北京的「一個中國」立場不同，綠營向來的操作卻故意混淆。

馬英九執政時代，遵循中華民國憲法的「一個中國」拓展國際空間，與中共外交休兵，邦交國比今天還多十國。當時綠營批評馬政府的「活路外交」政策，會讓國際社會認為「台灣是中國的一部分」，使台灣遭到中共併吞。但應辨明的是，相較於現在我國愈來愈少的外交承認與國際參與，馬政府當時並未失去主權；反觀賴政府雖四處感謝某些友我國際組織、國會議員發聲，事實上仍難讓賴總統順利出訪。馬政府實踐中華民國憲法的一個中國，正好彰顯兩岸在國際上互不否定「一中各表」的默契。

當然，馬政府時期的外交活動，還是有不如人意之處；但看賴總統在這回出訪破局後，透過社群平台發文強調未來仍將持續務實打拚外交。就此初衷來說，以符合中華民國憲法的一個中國來制定兩岸政策、拚外交，先求有再求好，國人更能團結做政府後盾。賴總統自己講的「務實」，何時才要開始實踐呢？