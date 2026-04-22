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路線迷失下的外交危機

聯合報／ 夏誠華／中原大學名譽教授（台北市）

賴清德總統原定今天出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程，昨天晚間由總統府秘書長潘孟安，偕同國安會秘書長吳釗燮、外交部次長吳志中舉行記者會，宣布暫緩。潘孟安表示，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下，無端取消賴總統專機飛航許可，實際原因則是中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。

潘孟安說，在非洲大陸能看到中國「一帶一路」的影子，都是在債務陷阱當中；總統府聲明稿亦強調：這種在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。

然而，總統此次出訪非洲友邦行程因飛航許可受阻而被迫暫緩，縱使是因對岸打壓，卻也再次凸顯我國外交困境已非單一事件，更非單一原因所致，而是民進黨政府整體兩岸、外交戰略失衡的結果。

長期以來，我國外交在國際現實壓力下本已艱困，但近年在內政與國族定位上出現明顯變化，反而更進一步削弱外交空間。政府持續淡化「中華文化」與「中華民族」歷史連結，強化以「台灣主體性」為核心的政治敘事，並在兩岸關係上採取高張力區隔路線，使外界普遍產生政策走向不確定性的疑慮。

在國際政治中，外交從不是孤立行為。當一個地區的政治路線被認為可能走向制度性分離或衝突升高時，外國政府本就有可能會在飛航、過境乃至外交互動等各領域上採取風險控管。此次總統出訪受阻，即不能排除是這種政治風險外溢的具體反映。

更嚴重的是，賴政府似乎緊抓著「新兩國論」意識形態，以致仍對「邦交國」或「抗中友台國」有所期待。但在強權競逐格局下，國家之間的交往早已高度政治化。若未能正視外交結構轉變，仍停留在政治意識形態格局裡，將持續錯失真正的國際戰略布局。

在兩岸關係方面，過去一段時間被視為穩定機制的「九二共識」，已遭長期弱化甚至否定，取而代之的是缺乏共同政治語言的對抗性架構，使雙方溝通基礎逐步流失。在缺乏互信的情況下，任何外交突破都容易遭遇外部政治壓力。

事實上，真正的外交能力不在於邦交國或「友台國家」的增減，而在於能否在國際體系中形成穩定可預測的互動關係。然而，當內政路線持續強化對立敘事，外交自然難以突破結構性限制。

過去同樣是民進黨籍的陳水扁總統、蔡英文總統執政期間，雖也曾傳出訪受阻事例，但大體仍能經常出訪友邦，也未出現類似今日賴清德總統在出訪前一天臨時喊卡的情況；賴清德政府在施政暨兩岸關係立場上，若再不回歸「中華民國憲法」、「台灣地區與大陸地區兩岸人民關係條例」，並重新調整戰略方向，我國可能將持續陷入「邦交減少、外交受限、國際空間緊縮」的惡性循環中。

北京 總統府 賴清德 外交 非洲

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