撿垃圾愛地球 品味拿起與放下

今天是世界地球日，也是筆者的生日。老天讓我在地球日出生，似乎有祂的用意；所以我樂於每天撿垃圾、爬山時淨山、釣魚時淨灘；每天到公園打球也順便走一圈，將園區清理乾淨，順手撿垃圾成為生活日常。我是眼科醫師，也樂於當個業餘清潔隊員。

今年已七十餘歲，撿垃圾的時間少說也有卅個年頭；有人戲稱我為「垃圾醫師」，我不以為意，反而引以為傲。今逢生日，借題寫下一些感言。「撿垃圾」對我而言是最好的運動，利人又利己。西方哲人曾云：「人的一生要讀好兩本書，一是自然，另一個就是自己。」

清晨的公園，晨曦穿過綠葉，有如黃金般灑在身上；微風徐徐，鳥語花香，身處和煦靜謐的花草樹木，靜觀大自然的神奇變化，我的身心靈為之舒暢。

繁忙的醫療業務常壓得自己喘不過氣，還好「撿垃圾」的過程可以靜下心來面對自己、與自己坦誠、對話、和解。「撿」垃圾其實只有兩個簡單的動作；拿起與放下，人生何嘗不是如此？

年輕時忙著拿起名利錢財，垂暮之際該放下些什麼？值得深思。過程中偶爾會遇見死去的狗、貓、鳥等小動物，遺骸爬滿生蛆、其臭無比，人們皆掩鼻而過，我卻願意當個「送行者」，在附近找棵綠意盎然的大樹，在其下挖個坑、將其埋葬入土為安，從中培養慈悲之情。

我的心靈導師、天主教已故樞機單國璽主教曾笑著對我說：「莊醫師，你撿的垃圾，以後到了天堂可換成等重的黃金。」我不曾奢望，但在「撿」的過程中，確實找到了金錢難以買到的心靈富足。今天我自己的生日願望是，希望我深愛的寶島台灣，追逐經濟成長的同時亦不忽略環保。期望更多人參與環保工作，讓養育我們的地球能永遠健康、潔淨與美麗。