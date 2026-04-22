今天世界地球日 短視凍漲油電 扯地球後腿

今天是世界地球日，主題是「我們的力量，我們的星球」。然而，從川普重返白宮後掀起的孤立、離地主義（脫離地球現實，如氣候否定論），到加大化石燃料開採與補貼，人類的力量正在加速地球毀滅。

美以伊戰爭引爆荷莫茲海峽封鎖危機，全球油價一度飆破每桶一四○美元。這場能源海嘯，本應是台灣痛定思痛，戒斷化石燃料依賴、加速轉型的「火藥」。行政院卻在「穩物價」的民粹大旗下，以凍漲油電、補貼增產粉飾太平。政府扯地球後腿的跡象有：

一、劫貧濟富的補貼。行政院長期宣稱「油電凍漲」是保護弱勢，但普遍性補貼具有「逆向分配」效果，即高收入族群與高耗能產業反獲較多利益。本質上是將原可用於綠能、氣候轉型的「全民稅金」，優先塞進了擁有多輛豪車、高耗能家庭與企業的口袋，用愈多領愈多，違反分配正義。「反映成本」與「照顧弱勢」是不同面向的問題，能源價格應逐步向社會環境與生產成本靠攏，將油電補貼預算精準轉向補貼中低收入家庭與產業先行者，以誘發民眾與企業節能。

二、被閹割的國家人權行動計畫。行政院曾在首部「國家人權行動計畫」中信誓旦旦，要「研擬逐步停止對化石燃料補貼之替代方案」，以「確保代際公平發展」。然而，首部計畫於前年底屆滿，新版計畫迄今仍未公布。諮詢委員會最新議題架構草案乾脆直接刪除此項，為掩耳盜鈴、完全脫離國際認知的負面作法。在能源波動最劇烈的時刻，政府非但沒有借「天時」提出「去補貼」藍圖，還將戰場擴大到其衍生物，加大塑膠生產與使用。造成環境部疾呼減塑、節能，行政院卻大力補貼要求石化業增產塑膠的「政策互打」，再次證明政府的人權計畫只是公關應付之作，奢談人權立國。

三、與國際作法漸行漸遠。歐盟並未齊頭式補貼能源價格，三月，以公民能源系列計畫緩解能源貧窮，通過乾淨能源投資戰略、小型模組化核反應器戰略、能源效率融資方案等，善用國家力量保護地球。韓國雖實施「最高價格制」，惟限制汽油價格每公升約台幣四十元，補貼金額遠低於台灣，且針對營業貨車、客運巴士和計程車等民生運輸業，超過基本價部分才「差額補貼」並有退場機制。日本沒有限制市場價格，但「燃油價格固定補貼」亦遠低於台灣，還於四月初如期取消電力、天然氣補助，減少市場干預。相對的，在中油吸收虧損超過八百億元同時，在野黨立委提案要求普發萬元「石油津貼」，行政院長卓榮泰則回應可討論擴大執行中的特別預算，或針對受損產業先行補貼。

四二二地球日應是直面真相的時刻，若政府認事不明，使能源與環境政策持續脫離公平正義，以劫貧濟富的方式執政，終使台灣應對氣候與地緣風險的韌性無存，毀於自己失控的力量。