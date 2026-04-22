補貼麻痺危機 節能取代凍漲

今天是世界地球日，在全球倡議環境永續之際，卻也面臨殘酷的考驗。受地緣政治衝突與天然氣設施受損等因素影響，全球原油、天然氣價格狂飆，為求穩定國內民生物價，政府以巨額預算補貼能源價格。

此舉雖能暫時減輕民眾與企業的通膨壓力，但在國際能源告急的關頭，無異為一劑短效麻醉藥。長期依賴補貼，不僅排擠國家重大建設支出，失真的價格更導致社會大眾對迫在眉睫的危機感到麻木，完全背離世界地球日呼籲的節能減碳精神。

許多國家面對能源安全風險，早已將節約能源從「個人道德選擇」拉升至「國家防禦工事」層級。南韓發起全國節能運動，不僅強制公部門依車牌單雙號停駛，更嚴格要求全國前五十大高耗能企業減少石油用量；西班牙透過個人所得稅減免，誘使民眾安裝太陽能、推動居家電氣化；印尼與埃及則從公部門帶頭，實施遠距辦公、縮短商業設施營業時間以抑制用電。

反觀台灣，目前正處於能源轉型的脆弱期，在穩定供電與減碳的雙重夾擊下，最立即、有效、低成本的策略就是深度節能，然現行政策卻捉襟見肘。以消耗全國過半電力的工業部門為例，政府對大用戶設定的節電目標僅約百分之一至一點五，標準過於保守。

要讓節能成為全民共識，政府必須帶頭展現決心，立即啟動全國節能運動。應在大型商場與交通樞紐推動「用電資訊可視化」，營造社會共感；嚴格限制非營業時間的招牌與裝飾照明，並在夏季用電尖峰時段鼓勵企業實施彈性工時。此外，政府可積極整合公共空間，推動社區「避暑共享據點」，以減少家戶冷氣耗能；甚至在公家機關率先導入內部碳定價機制，從體制內徹底改變用電行為。

節約能源不只為了省錢，更是為求降低電網負載壓力、提升國家風險承受力。呼籲政府揚棄補貼心態，將資源投入全民節能的基礎建設，以「全國節能運動」取代凍漲止痛，帶領台灣走出全球能源風暴。