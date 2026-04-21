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盛氣威嚇VS.生存之戰 美伊僵局誰解

聯合報／ 楊正／退休媒體工作者（台北市）

川普說，美國談判代表已到巴基斯坦，要和伊朗進行新一輪的會談，但伊朗國營媒體說，德黑蘭目前沒有計畫要和美國會談。後來又說，如果要繼續談判要保持警惕。

伊朗不參與第二輪談判，川普可能覺得奇怪，他已多次揚言伊朗不同意美國草擬的談判協議，美國會在美伊停火期滿後，繼續針對電廠、橋梁強轟狂炸，讓伊朗滿目瘡痍。

伊朗目前處在相當大的矛盾和分裂中，伊斯蘭共和國正進行一場權力鬥爭。

伊朗外交部長四月十七日宣布，該國將全面開放荷莫茲海峽；川普隨即發文證實此消息，聲稱「伊朗正配合美軍移除水雷」，並強調海峽重新開放是外交勝利。不到廿四小時，伊朗的官方媒體聲明卻否定外交部的說法，說海峽絕不會在沒有設定條件下開放，美國必須先撤除對伊朗油輪和港口的所有軍事封鎖。荷莫茲海峽在一天之內，從封鎖到開放，再回到封鎖。

類似的事層出不窮。三月七日伊朗總統發表電視講話，對武裝部隊向中東半島鄰國發動開火行為表示道歉，他並公開宣布，伊朗將停止攻擊中東其他國家；但第二天，伊朗革命衛隊不理會總統的聲明，飛彈依然向卡達發射，杜拜機場也發生無人機爆炸事件。

伊朗這種出爾反爾、令出轉彎的景況，過去不多見，顯現內部不同派系的權力鬥爭。行政系統的總統、外交部長說的話被否決，反是神權系統的革命衛隊說了才算數，代表和美國主戰的革命衛隊掌控伊朗的軍政大權。

伊朗總統有民意基礎，但目前陷入政治僵局，他無法和最高領袖見面，也無法控制軍方，政府在國際外交上幾乎失能。現在的情況像是一場靜默的軍事政變，不是一九七九年那種從下而上的群眾革命，但兩者的前奏非常相近。今天匯率崩潰，一百四十萬伊朗亞爾兌一美元，伊朗幣形同廢紙；與一九七九年巴勒維政權被推翻的革命前夕，經濟混亂如出一轍；兩個時間點民間都有大規模的抗爭示威，最後由軍隊掌控。

川普在伊朗戰爭期間，不斷對伊朗叫囂辱罵、威嚇脅迫，這是他一生相信的核心原則。川普律師柯恩給他三大啟示：一、永遠攻擊，絕不防守。二、反擊、反擊，再反擊。三、永遠宣稱勝利，絕不承認失敗。

這些原則，在美國或許行得通，談判對手看川普盛氣凌人，就不願和他玩下去，川普自然勝出。但和伊朗對抗，這招不管用，伊朗在絕縫中求生存，生命力堅韌，為生存而戰，為擁抱濃縮鈾而戰，為荷莫茲海峽而戰，任何恐懼威脅的話，革命衛隊不理不睬。

伊朗革命衛隊原是國中之國，反以、反美的意識形態根深柢固，滲入他們的血液，現已成為伊朗軍政府。美國想要和伊朗坐上談判桌，要找誰談？究竟誰真正當家做主？伊朗主戰派是主流，又有誰願意和美國談判？這些都難如川普所願達成協議；即使和美國達成任何協議，也可能很快都會被推翻、破裂。

如今看來，恐只有先讓伊朗戰爭停歇，美國宣稱全面勝利、已炸毀一千多個伊朗軍事基地，美軍即可全面撤回，未來再議和談。屆時，革命衛隊一定會緊抱濃縮鈾，至於荷莫茲海峽解封和收費，恐只有委請中、俄和伊朗談了。

美國 美軍 中東 伊朗戰爭 川普

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