只顧意識形態…抗中凌駕民生 拖累經貿

鄭習會後中共宣布十項對台政策，涵蓋兩岸直航、農漁產品輸陸、陸客來台自由行等措施。然而賴政府仍秉持一貫抗中思維，批評中共將交流工具化、經貿武器化。對此，商總理事長許舒博與多位產業代表昨呼籲政府應以人民利益為主，不要站在產業與人民的對立面，並駁斥外傳相關業者受大陸「以商逼政」施壓。執政黨只顧意識形態，卻無視產業與民生需求，恰恰反映抗中路線與經貿現實的嚴重脫節。

鄭習會釋放的避戰訊號，原本是台海走向和平穩定、為產業發展瓶頸解套的契機；賴政府無法掌握兩岸對話主導權，便反過來抹紅在野黨與尋求生機的產業界。放眼當前國際局勢，今年初以來，包括加拿大總理卡尼、英國首相施凱爾、西班牙總理桑傑士等多國領袖，皆相繼率領龐大經貿團訪問北京，尋求更深層的市場合作與穩定關係。當世界主要經濟體均加速與中國大陸建立緊密合作之際，賴政府卻反其道而行，不惜將大陸市場視為毒蛇猛獸、將兩岸交流汙名化。

雖然執政黨聲稱台灣持續與世界接軌，無須回頭依靠大陸市場；客觀狀態卻是在兩岸冰封下，去年台灣觀光逆差達一千萬人次、約七千億元，創下歷史新高；遊覽車產業從十年前的一萬七千多輛慘剩一千多輛、司機頻頻出走。觀光旅遊業者哀鴻遍野。經濟部無視產業困境，還情勒業者和政府一起抗中，何其冷血？

賴總統擔任台南市長時曾說自己「親中愛台」，上任總統前還夸言要「請習近平吃蝦仁飯、喝全糖珍奶」；就職總統時提出兩岸追求和平共榮、開放觀光及陸生。然其囿於台獨意識形態，將中華民國憲法視為「災難」，就任總統後更火上加油，提出違憲的「新兩國論」，並將大陸界定為「境外敵對勢力」，導致兩岸對立持續升高。諷刺的是，倘若九二共識真是如陸委會主委邱垂正所稱的「併吞毒藥」，為何民進黨執政十年來，對過去馬政府基於「九二共識」而簽署的ＥＣＦＡ等廿三項兩岸協議，竟一項也不敢廢除，難道民進黨政府十年來都在「飲鴆止渴」？

民進黨常標榜「讓台灣走向世界」，試圖以此掩蓋無法處理兩岸僵局的困境。然深耕大陸與走向世界，二者並非零和關係。大陸市場對台灣而言或許不是唯一，但絕對是不可或缺的一環。世界主要經濟體紛紛與北京尋求更緊密的經貿合作，賴政府卻為遂行抗中路線、加速推動台灣與大陸經濟脫鉤。如此與國際經貿現實相違背的錯誤決策，最終被犧牲的終將是台灣發展空間與廣大人民福祉。