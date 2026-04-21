讀家觀點／借鏡澳洲 都市隙地種微型森林

聯合報二十日專題「十年都市林，幫城市退燒」，刊登了筆者當年服務於捷運局時規畫設計的線形公園。經過卅餘年，昔日的樹苗均已濃綠成蔭；對周遭市民而言，漫步於線形公園或在捷運高架橋下騎自行車，是理所當然的日常休閒。

但近四十年前，我們景觀部門的娘子軍們，內須說服各部門工程師與長官、外得安撫吵著要畫設停車場與社區活動中心的社區居民和民意代表；在堅持之下，好不容易留下了長達六點五公里的線形公園與行人徒步區。在捷運工程的施工經費中，土木工程占比最高，其次是建築與機電工程，景觀工程的經費占比僅有千分之三；今天大家看到的卻是精緻美觀的站體建築，與千分之三經費營造出的景觀效益。所以我總是教導學生，景觀建築師是「大地的化妝師」，我們不只是小兵，且立了大功！

除了視覺上的舒適美觀，林蔭在改善都市熱島效應上更有著很大功效。在寸土寸金的都市水泥叢林中，開發新的大型綠地難度極高；這幾年透過教育部的新南向學海築夢計畫，我們連續七年薦送學生到澳洲坎培拉學習濕地規畫、棲地保護、生態社區規畫設計、多元文化融合、共融性遊戲場設計等專業知識，回國後回饋在我們執行的大學社會責任計畫上。其中一個學習重點，即是學習如何規畫微型森林，為長年乾旱的都市涵養水土。

隨著地球暖化日益嚴重，對於原本就有季節性乾旱的坎培拉而言，更是雪上加霜。年平均降雨量僅有六一五毫米，約為台灣的四分之一；在面臨大雨卻總是留不住水的困境下，坎培拉公私部門以「微型森林」做為「滯水」的策略之一。人們發現樹木原來是一種「魔法機器」，能夠吸收空氣中的二氧化碳且價格低廉，還能自己生長；除了景觀、休憩上的功能，都市中的森林也能夠調節溫度、提供生物棲息、降低沙塵、改善空氣汙染，甚至改善地表逕流。

因此在坎培拉，居民十分重視森林的存在。景觀建築師利用地形來營造小學校園的微型森林，提供天然的集水設施和兒童遊戲的環境，具有集水、濾淨功效的設施，讓收集到的雨水可以重新再利用，將水資源發揮到最大的利用效益。我們也在雨後親身見證了梯田地形和小窪地滯洪的成效；這就是澳洲對抗極端氣候的祕密武器之一，也與國內環境部近年倡議的「雨水花園」有著異曲同工之妙。

由於「微型森林」的建構來自社區共同參與創造，所以一旦有人破壞，就會被社區的小朋友阻止，成為最佳的環境教育素材；反觀地狹人稠的台灣，我們雖然擁有澳洲四倍的年降雨量，卻因保水不力，每年面臨乾旱缺水問題。澳洲的經驗提醒我們，應該更積極盤點都市中的隙地空間，透過微型森林的設計手法，讓夾在櫛次鱗比高樓建築中的隙地，也能成為都市水土涵養，以及植物、土壤生物生存的空間。