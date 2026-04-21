慢車酒駕 微型電動二輪車更危險

聯合報報導，「慢車酒駕」較前年暴增六成四。警方指出，部分民眾為了避免被查獲酒駕，改以自行車或微型電動二輪車代步；然而，慢車酒駕同樣可能因蛇行或失控而釀成事故，對行人與其他用路人造成危險，成為現行交通管理的一大漏洞。

北市由於交通擁擠，自行車確實成為通勤方便選擇，卻也有不少路段在原本就狹窄、且停放眾多機車的人行道上增設「自行車道」，導致自行車與行人爭道的情形屢見不鮮、險象環生。若是單純的人力自行車，甚至是電動輔助的YouBike，尚在可接受範圍內；令人憂心的是，在台北街頭經常可見一種車輛，外觀看似有腳踏板，但實際上主要由電力驅動，屬於「微型電動二輪車」。這類車輛體積較大、速度飛快，卻常混行於人行道，對行人安全構成嚴重威脅。

依現行規定，微型電動二輪車不得在人行道行駛，實務上卻是取締不足。這些車輛時而行駛於慢車道、時而騎上人行道，違規情形普遍，卻未見有效遏止。再加上聯合報報導揭示的現象，若有民眾飲酒後，為規避汽機車酒駕取締，轉而騎乘此類車輛上路，無疑是將風險轉嫁給行人，對公共安全造成更大隱憂。建議政府相關單位正視此一政策漏洞，加強取締違規的微型電動二輪車，並檢討相關罰則是否足夠嚇阻；不能讓「換一種車就能規避酒駕刑責」，成為社會默許的灰色地帶。

誠然，這類車輛多未懸掛傳統車牌，對以科技執法直接舉發造成困難。然在ＡＩ輔助執法逐步發展的今日，應可結合影像辨識與現場攔查機制；一旦偵測到異常或疑似違規車輛，可即時通報並加派警力攔查開罰。唯有嚴格管理並有效執法、杜絕微型電動二輪車違規駛上人行道，並加強取締慢車酒駕，才能還給行人與合法騎士們一個安全、乾淨的用路空間。