減少高齡肇事 下修換照年齡不夠

高齡更換駕照從七十五歲門檻下修到七十歲，將於五月施行，目的是減少高齡肇事。然而，光靠這項措施絕對不夠，須有配套。

此一政策調整，乃因去年新北市發生七十八歲長者駕車撞死三名青少年事件，但該肇事者車禍前數月才剛通過換照考試，顯見換照並不能保證長者開車一定安全。

事實上，高齡換照乃檢測長者平常的體能與認知功能，車禍發生卻更牽涉當下的意識狀態與臨場反應，比如長者服用慢性病藥物，若副作用太大，便可能影響行車安全。

此次規定調整後，滿七十歲只需做體能檢測，滿七十五歲才需做認知測驗，引來「做半套」的疑慮。一個可能的解釋是，七十五歲以下認知功能明顯衰退的比率較低，尚無施測必要。日本也是滿七十五歲換照才須接受認知測驗，結果通過率高達九成六，引來形同虛設的批評。奇怪的是，台灣的認知測驗題目模仿日本，前幾年換照不及格率卻達兩成多，原因恐怕出在其中「十樣物品記憶測驗」的施測流程有誤。此項測驗應讓長者有一到兩分鐘時間記住，而非念過後就立刻收起畫面。

日本在二○○九年啟動高齡換照，高齡肇事比率卻不減反增。統計顯示，日本高齡駕駛比率逐年攀升，高齡肇事比率也同步上揚，顯見即使通過換照考試依然可能肇事。台灣也有類似狀況，從二○一六年施行高齡換照以來，高齡肇事曲線持續攀升；直到幾年前啟動「行人地獄」交通執法，才呈現持平狀態。

高齡肇事最常見的原因是「把煞車當成油門」導致暴衝，這樣的錯誤只要發生一次就可能釀成憾事，許多長者與家屬都明白這樣的危險性。但目前大眾運輸工具，若非對長者不夠友善（比如博愛座爭議），就是路網覆蓋面不足，長者只好繼續駕車。在高齡換照門檻調降的同時，也應提供長者適當的替代交通工具，否則形同強迫他們交出駕照，犧牲行的權益。

長者適不適合開車，須依個別身心狀況評估，最了解老人家整體功能的是家屬。長者如有認知障礙，其實不只駕車危險，連走在路上都可能被車撞。高齡換照的規定，應置諸長者整體交通需求與安全架構來看待，並加強宣導家屬注意老人家行的安全，才能減少高齡肇事發生。