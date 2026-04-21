食安即主權 勿一讓再讓

根據最新的美方貿易障礙報告，我國將放寬美國馬鈴薯輸台規定。過去海關只要發現發芽馬鈴薯就會整批退運，但台美貿易協定生效後，根據新規定，發芽馬鈴薯僅需剔除發芽部分即可進行加工使用，不必整批退運。由於發芽的馬鈴薯含「龍葵鹼」，中毒嚴重恐致死，因此引發食安隱憂。

民進黨主政後，台灣的公共政策漸浮現出令人不安的現象：政治上高喊主權與價值，卻頻對民生安全讓步。當「抗中保台」成為執政主軸、台獨卻又不敢真正推進，於是，為了攏絡美國，一種扭曲的替代路徑悄然成形。執政黨既無法在「國家定位」上突破，便在人民的食安上一步步退讓。從「萊豬進口」到「發芽馬鈴薯標準鬆動」，構成了一幅令人憂心的治理圖騰：不敢台獨，卻敢「毒台」。

回顧開放萊豬進口的決策，當時民進黨政府以國際接軌與貿易必要為由，強行打破防線。在資訊不對稱與標示混亂的情況下，所謂的科學標準與風險控管形同虛設。民眾在市場上難以辨識來源，學童與弱勢族群更無從選擇。政府所謂的「開放但可選擇」，最終都只淪為政策話術。

更令人不安的是，萊豬僅是食安鬆動的起點。從進口蛋爭議、農產品標示不清，到近期各類食安事件接連爆發，政府往往停留在事後滅火與責任切割，卻缺乏系統性的檢討與制度強化。當食安逐漸成為結構性問題，人民對「吃的安全」也會失去基本信心，再多的政治口號都難以填補這道裂縫。

因此，賴政府同意放寬美國發芽馬鈴薯的進口標準，實在讓人匪夷所思。過去嚴格把關，本是基於公共健康的最低底線，如今政府卻礙於美方壓力，將食安標準不斷退縮，無疑再次將風險轉嫁給消費者。

當政府試圖靠攏強權，卻缺乏足夠籌碼與戰略定力時，最容易出現的，就是以「內部讓步」換取「外部善意」。於是，人民的健康、食安標準，乃至制度原則，漸成為可被交換的項目。這種「對外示好、對內鬆動」的模式，長期下來，侵蝕的正是國家的主權尊嚴與行政治理的正當性。

更諷刺的是，賴政府一面高舉民主價值與國家尊嚴，一面卻在最基本的民生議題上不斷失守。一旦執政者無法為人民把關、政府無法為公共利益堅守底線、人民連每天入口的食物都無法安心，又何來對國家的認同與信任。

「不敢台獨，只好毒台」或許是尖銳的批評，但反映的卻是民眾對政府失衡的深層焦慮。一個國家如果政治目標無法實現，就以犧牲人民的民生品質替代；面臨國際壓力時，就以降低內部食安標準來回應，這樣的政府，還奢談什麼民主進步與主權尊嚴？

台灣的未來，不應建立在一次又一次的主權讓步，讓美國予取予求。一個國家不是靠口號撐起，而是來自制度的堅持與對人民的負責。如果連「讓人民吃得安全」都無法做到，那麼再宏大的政治理念，終究也只是空中樓閣。