避戰勝於話術 看清兩岸真實溫度

「鄭習會」後，陸方釋出十項惠台政策，國民黨內似士氣大振，讓這場「和平興台」的國共對話與交流，畫上不算差的歷史新頁。但隨之而來的挑戰，卻不限於國民黨面對年底地方選舉與未來兩岸路線的校準，更考驗民進黨長期執政下，兩岸政策能否轉向健康有序發展，或仍只有「抗中」一途。

相較於過往總是將「和平統一、一國兩制」掛嘴邊，這回習近平在「鄭習會」上，以「九二共識、反對台獨」為主軸，並延伸論述「和平發展守護共同家園」與「中華民族」情懷，與鄭麗文共譜「和平框架」，並著重關注台灣人民生計。加上以「正確認同促進心靈契合」、「實現中華民族偉大復興」等血緣與歷史用詞來訴諸兩岸情懷，試圖以「都是中國人」等情感面，消弭兩岸兵凶戰危的氛圍。加上國際戰端多事之際，可謂借力（世界紛亂）使力。

一連串軟性「攻勢」實有機可循。年初陸劇「太平年」借五代十國的朝代更迭、戰火之亂，以「以離亂始，以太平終，吾輩知幸也」來鑑古知今，述說著主政者的義務，就是給百姓太平日子。因此國共對話看似和睦的重啟，讓國民黨部分支持者雀躍，卻也可能忽略兩岸關係的政治複雜角力，及非藍營選民看待「鄭習會」的實際溫度，而有能否奪回執政權的疑慮。

在民進黨長期執政下，兩岸關係的敵意與誤解「冰凍三尺非一日之寒」；因此對國民黨而言，更應正視、體現中華民國憲法的一中內涵，使兩岸關係、甚至面對美國「一中政策」時，能從被兩大強權定義，重回主導定義。國民黨以和平為主調、以軟性的對話交流「避戰」；民進黨政府雖亦訴諸「和平」，卻是以成為「軍事豪豬」、「備戰」等抗中敘事為主調，用以維持「抗中保台」等台獨論述並鞏固選票。與國民黨相較，綠營同樣陷入了民眾感知溫度的困境，因為根據「遠見」民調，有六成三民意不願自己或家人上戰場，希望兩岸維持現狀。

另外據「民主文教基金會」的最新民調，問及是否同意「現在美中台關係變化快，台灣必須主動面對、討論兩岸統一的問題，才是保住台灣安全和未來的方法」，有五成民眾認同；此結果應非表示投降，恐是民眾有感於國際現實陷入弱肉強食的叢林法則，而反映無奈又焦慮的心境；亦即有對話空間，總比面對戰火來得好。這個世界「沒有永遠的朋友、也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益」；國際秩序面臨重組，如何有為有守、小輸為贏地生存下去，不「一邊倒」與任一強權交好或交惡，才是最佳生存之道。

兩岸問題近年受到美中競逐爭奪影響，因此民眾實際感受到的溫度，並非只有藍綠單一政治話術塑造的氣流。負責任的政治人物，不應讓人民陷入情緒性的跟風，而應引導民眾認清風向。應依循中華民國憲法定下的「恆溫機制」，以「九二共識、一中各表」與大陸進行對話、降低兩岸對立風險，賴總統亦能實踐「他當總統的戰爭機率最低」之承諾。

對國民黨而言，一場國共領導人會談，能否轉化為可說服國內選民的論述與政策才是關鍵。對百姓而言，面對烽火四起的世界，實在不需要過熱的政治話術；能維持生計的「太平年」，才是民之所向。