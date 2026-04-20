聽新聞
0:00 / 0:00

避戰勝於話術 看清兩岸真實溫度

聯合報／ 金彥斌／文字工作者（台北市）

鄭習會」後，陸方釋出十項惠台政策，國民黨內似士氣大振，讓這場「和平興台」的國共對話與交流，畫上不算差的歷史新頁。但隨之而來的挑戰，卻不限於國民黨面對年底地方選舉與未來兩岸路線的校準，更考驗民進黨長期執政下，兩岸政策能否轉向健康有序發展，或仍只有「抗中」一途。

相較於過往總是將「和平統一、一國兩制」掛嘴邊，這回習近平在「鄭習會」上，以「九二共識、反對台獨」為主軸，並延伸論述「和平發展守護共同家園」與「中華民族」情懷，與鄭麗文共譜「和平框架」，並著重關注台灣人民生計。加上以「正確認同促進心靈契合」、「實現中華民族偉大復興」等血緣與歷史用詞來訴諸兩岸情懷，試圖以「都是中國人」等情感面，消弭兩岸兵凶戰危的氛圍。加上國際戰端多事之際，可謂借力（世界紛亂）使力。

一連串軟性「攻勢」實有機可循。年初陸劇「太平年」借五代十國的朝代更迭、戰火之亂，以「以離亂始，以太平終，吾輩知幸也」來鑑古知今，述說著主政者的義務，就是給百姓太平日子。因此國共對話看似和睦的重啟，讓國民黨部分支持者雀躍，卻也可能忽略兩岸關係的政治複雜角力，及非藍營選民看待「鄭習會」的實際溫度，而有能否奪回執政權的疑慮。

在民進黨長期執政下，兩岸關係的敵意與誤解「冰凍三尺非一日之寒」；因此對國民黨而言，更應正視、體現中華民國憲法的一中內涵，使兩岸關係、甚至面對美國「一中政策」時，能從被兩大強權定義，重回主導定義。國民黨以和平為主調、以軟性的對話交流「避戰」；民進黨政府雖亦訴諸「和平」，卻是以成為「軍事豪豬」、「備戰」等抗中敘事為主調，用以維持「抗中保台」等台獨論述並鞏固選票。與國民黨相較，綠營同樣陷入了民眾感知溫度的困境，因為根據「遠見」民調，有六成三民意不願自己或家人上戰場，希望兩岸維持現狀。

另外據「民主文教基金會」的最新民調，問及是否同意「現在美中台關係變化快，台灣必須主動面對、討論兩岸統一的問題，才是保住台灣安全和未來的方法」，有五成民眾認同；此結果應非表示投降，恐是民眾有感於國際現實陷入弱肉強食的叢林法則，而反映無奈又焦慮的心境；亦即有對話空間，總比面對戰火來得好。這個世界「沒有永遠的朋友、也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益」；國際秩序面臨重組，如何有為有守、小輸為贏地生存下去，不「一邊倒」與任一強權交好或交惡，才是最佳生存之道。

兩岸問題近年受到美中競逐爭奪影響，因此民眾實際感受到的溫度，並非只有藍綠單一政治話術塑造的氣流。負責任的政治人物，不應讓人民陷入情緒性的跟風，而應引導民眾認清風向。應依循中華民國憲法定下的「恆溫機制」，以「九二共識、一中各表」與大陸進行對話、降低兩岸對立風險，賴總統亦能實踐「他當總統的戰爭機率最低」之承諾。

對國民黨而言，一場國共領導人會談，能否轉化為可說服國內選民的論述與政策才是關鍵。對百姓而言，面對烽火四起的世界，實在不需要過熱的政治話術；能維持生計的「太平年」，才是民之所向。

習近平 鄭習會 美中台 抗中 兩岸關係

延伸閱讀

黃齊元／兩岸和平之路 必須珍惜壯大

新聞眼／兩岸破冰新契機 賴政府別再政治掛帥

大屋頂下／借鬼谷子捭闔論九二共識—反獨．不武．緩統

相關新聞

大屋頂下／借鬼谷子捭闔論九二共識—反獨．不武．緩統

郝柏村總結他自己的兩岸政策見解，六個字：反獨，不武，緩統。

從表演信仰 到實踐信仰

近日隨著白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境相繼登場，台灣有如又進入一場全民參與的宗教嘉年華。香火鼎盛、人潮如海，鑼鼓聲與「進喔！」此起彼落，連空氣都瀰漫著一種神聖與熱鬧交織的氛圍。

誰能定義中東秩序？會否牽動台海？看懂川習會的地緣競合

美以伊戰爭表面上是中東戰火，實際上卻是把美中競逐主軸，從關稅、晶片與稀土，推進到能源航道、盟友信心與秩序定義權。荷莫茲海峽承載全球約二成石油與天然氣貿易，即使美伊宣布停火後，航運至今仍未恢復正常通行；說明真正決定戰後局勢的，不是停火有沒有達成，而是海峽航運受干擾會拖多久。

風險vs.紅利 鄭麗文和平賽局

國民黨主席鄭麗文赴北京完成「鄭習會」，這不僅是兩岸關係的破冰，更是台灣政治格局重組的起點。鄭麗文在會中明確表態「身為中國人」的認同，並將「九二共識」重新定錨為和平制度化的核心。這場博弈的背後，正反映出全球政經洗牌下的殘酷現實；亦即，美國的「干預資本」因內政疲軟與多線戰爭而顯著縮水，台灣被迫在「對抗風險」與「和平紅利」間作生存抉擇。

避戰勝於話術 看清兩岸真實溫度

「鄭習會」後，陸方釋出十項惠台政策，國民黨內似士氣大振，讓這場「和平興台」的國共對話與交流，畫上不算差的歷史新頁。但隨之而來的挑戰，卻不限於國民黨面對年底地方選舉與未來兩岸路線的校準，更考驗民進黨長期執政下，兩岸政策能否轉向健康有序發展，或仍只有「抗中」一途。

星期透視／川伯維穩 靠形象強化、聯盟戰略

日前，美麗島電子報針對新北市選戰民調顯示，國民黨候選人李四川僅以百分之卅五點五的支持度險勝民進黨蘇巧慧的百分之卅四點五，差距僅百分之一；至於適任度，蘇則以百分之四十三點五勝過李的百分之四十一點五，差距為百分之二。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。