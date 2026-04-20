風險vs.紅利 鄭麗文和平賽局

國民黨主席鄭麗文赴北京完成「鄭習會」，這不僅是兩岸關係的破冰，更是台灣政治格局重組的起點。鄭麗文在會中明確表態「身為中國人」的認同，並將「九二共識」重新定錨為和平制度化的核心。這場博弈的背後，正反映出全球政經洗牌下的殘酷現實；亦即，美國的「干預資本」因內政疲軟與多線戰爭而顯著縮水，台灣被迫在「對抗風險」與「和平紅利」間作生存抉擇。

過去長期做為台海「莊家」的華府，正處於內政通膨與支援多線戰火的雙重夾擊中。對華府而言，目前的戰略優先已從「區域擴張」轉向「損害控管」，最不願見到的，就是台海出現另一場不可控的衝突。此時，鄭麗文主動建立的「和平避險機制」，反而可能成為美國眼中最省成本、最能減輕負擔的「穩定器」；即便美國內部仍有雜音，但在現實主義驅使下，一個能自我搞定局勢、不需美國持續「輸血」的台灣，反而可能成為川普眼中最划算的「交易」。

畢竟，對於正備戰大選、且極度依賴中國市場利益的川普來說，維持貿易協定，遠比在台海捲入一場尖銳且昂貴的直接鬥爭，更符合其商業邏輯。與此同時，北京在「鄭習會」後釋出的優惠政策，正轉化為一種「無法拒絕的誘因」；這些政策涵蓋農漁產准入、高科技供應鏈整合與觀光紅利，對今年要選舉的地方首長而言，是實打實的政績保證。

在生存壓力下，地方首長不論黨籍色彩，幾乎不敢明目張膽地拒絕這些能直接回饋選民的經濟利好。這種「經濟吸引力賽局」，將導致今年的地方版圖向和平路線傾斜；當執政黨的抗中口號換不來實質果實，民意的向背將在基層選舉中率先表態，進而深刻影響二○二八年的最終對決。

更深層的危機是，若美方執意動用國民黨內的「親美派」來瓦解鄭麗文的和平路線，其必須承擔的代價，恐是台灣民意對「外部」干預的反感。這種策略對於美國而言不僅成本高昂，更將迫使華府在自身國力疲憊之際，不得不與中國大陸進行更直接的對抗，這顯然不利於川普亟需的全球布局與市場利益。

選民一旦看穿了意識形態的虛火而轉向追求「生存最優解」，鄭麗文做為「和平保證人」的信用將發揮關鍵作用。今年是鄭麗文帶來的這股和平訊息之發酵期，而二○二八年將是現實主義能否戰勝意識形態的最終驗證。誰能穩定大局、讓民生樂利，誰就是最後的贏家。