荷莫茲是伊朗阿基里斯腱

荷莫茲海峽成為美以伊戰爭的關鍵，同時濃縮了權力與脆弱、威懾與依賴、地理與市場。這條最窄處僅約廿一英里的水道，平時承載全球約二成的油氣運輸、每天逾百艘船舶通行；一有風吹草動，油價、保險、航運、股市便立刻抽緊。四月十七日，伊朗宣布恢復商船通行後，布蘭特原油價格一度重挫約一成三，這個數字說明了荷莫茲海峽居於全球能源主動脈的地位。

荷莫茲海峽就是伊朗的武器。伊朗可以藉由封阻、布雷、授權航道、選擇性放行，把地理位置轉化為政治籌碼，迫使美、歐乃至亞洲重新計算戰爭代價。這是最典型的地緣政治，卡住「天險要衝」就能放大威懾。軍力不對稱的一方，藉由控制戰略節點，即能逼迫更強的對手。

荷莫茲海峽更是伊朗自己的「阿基里斯腱」，因為它不僅是世界能源的咽喉，也是伊朗自身進出口與財政命脈的重要通道。伊朗可以宣告海峽是否開放，卻不能讓自己脫離對海峽的依賴；伊朗也可以讓市場恐慌，卻無法使自己免於封鎖與航運受阻的反噬。伊朗把荷莫茲海峽變成武器，自己卻也成了荷莫茲海峽的軟肋。

這正是地緣經濟比傳統地緣政治更殘酷之處。今天的權力不只來自軍艦、飛彈與基地，更來自干預流動性的能力；包括能源能否順暢運送、運輸工具的保費是否調漲、供應鏈會不會斷裂、市場是否重新定價風險。只要風險存在，哪怕海峽沒有完全關閉，市場也會事先預期反應，無法恢復信任的灰色狀態最令人擔憂。

當前停火之所以尚能延續，並非因為美伊之間突然有了互信，而是因為雙方都意識到，再打下去，先被拖進深淵的可能是自己。對伊朗而言，海峽長期失序會壓縮自身經濟空間；對美國來說，油價、盟友壓力、國內政治、區域側翼同樣會反噬自身。縱使荷莫茲海峽遭封鎖的風險下降，也不等於中東秩序走向穩固；大家都明白，一條失控的荷莫茲海峽，不會是誰的勝利，而是全球的成本。

這回，荷莫茲海峽給世界的最大啟示，不是誰能封鎖它，而是誰既能控制它、又不受殃及本身的反作用力。荷莫茲海峽證明了全球化沒有消失，只是變得更加危險，將荷莫茲海峽武器化並不會有哪一方獲利。回到前述，荷莫茲海峽不只是伊朗的武器，更是伊朗的阿基里斯腱；不只是德黑蘭的戰略困境，也是全球互賴下需共同承擔的脆弱。